i Ein defekter Kachelofen dürfte Donnerstagfrüh in einem Einfamilienhaus im Bezirk Tulln eine heftige Verpuffung ausgelöst haben. DOKU. NÖ 67 Feuerwehrleute im Einsatz Ofen defekt! Heftige Explosion in Wohnhaus in Tulln Ein defekter Kachelofen dürfte Donnerstagfrüh in einem Einfamilienhaus im Bezirk Tulln eine heftige Verpuffung ausgelöst haben. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall und dann brach Feuer aus: In Bierbaum am Kleebühel (Gemeinde Königsbrunn, Bezirk Tulln) kam es am Donnerstag, 12. November, kurz vor 7 Uhr früh zu einer heftigen Explosion in einem Einfamilienhaus. Wie nun bekannt wurde, dürfte ein defekter Warmluftkachelofen die massive Verpuffung ausgelöst haben.

Der Ofen dürfte aufgrund eines technischen Defekts nicht ordnungsgemäß funktioniert haben. Die Wucht der Verpuffung war enorm, zudem brach im Gebäude ein Brand aus. Sofort wurde ein Großaufgebot der Feuerwehr alarmiert.

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Feuerwehr musste Wände aufschneiden

Die Feuerwehrleute konnten den Brand löschen, doch damit war der Einsatz noch lange nicht vorbei. Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte nach versteckten Glutnestern. Diese hatten sich hinter dem Kachelofen gebildet.

VIDEO: Hier kam es zur Explosion

Um an die Brandherde heranzukommen, mussten die Feuerwehrleute sogar Gipsplatten aufschneiden. Erst dadurch konnten sie die Glutnester gezielt bekämpfen.

EVN überprüfte mögliche Gasleitung

Obwohl das Einfamilienhaus über keinen Gasanschluss verfügt, wurde auch der Energieversorger EVN verständigt. Es bestand der Verdacht, dass womöglich Gas aus einer undichten Leitung ins Gebäude gesickert sein könnte.

Explosion in Einfamilienhaus i ?

Die Mitarbeiter der EVN führten entsprechende Kontrollen durch. Das Ergebnis: Es konnten keine Hinweise auf austretendes Gas festgestellt werden.

Glück im Unglück: Haus stand leer

Zum Zeitpunkt der heftigen Verpuffung hielt sich niemand im Einfamilienhaus auf. Verletzt wurde daher niemand.

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Insgesamt standen sieben Feuerwehren aus der Umgebung mit 67 Feuerwehrleuten im Einsatz. Auch die Polizei, das Rote Kreuz und Mitarbeiter der EVN waren vor Ort.

Die Bilder des Tages i ?

Warum der Warmluftkachelofen nicht richtig funktionierte und es zu der massiven Verpuffung kam, ist derzeit noch unklar. Die Brandermittler der Kripo in Tulln haben die Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen.