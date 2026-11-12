i Helga Krismer: „Beim Klimaschutz bekommt die Landesregierung ein klares Ungenügend“ iStock, Die Grünen NÖ Grüne schlagen Alarm Krismer stellt Landesregierung ein "Nicht genügend" aus Nach dem Hitzesommer fordert Grünen-Chefin Helga Krismer einen Kurswechsel in Niederösterreich. Besonders beim Trinkwasser sieht sie Handlungsbedarf. Von Elena Lick 12.11.2026, 14:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

223 Hitzetote in Niederösterreich, Probleme bei der Trinkwasserversorgung und noch dazu eine Milliarde Euro Schäden in der Landwirtschaft und drei Milliarden Euro wirtschaftliche Einbußen durch Hitze. Für Grünen-Chefin Helga Krismer sind die Folgen des Klimawandels längst im Alltag angekommen.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag übte die Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen scharfe Kritik an der Klimapolitik der Landesregierung.

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Trinkwasser wird zum Problem

Besonders besorgt zeigt sich Krismer über die Wasserversorgung. In Gemeinden wie Artstetten und Pöggstall gebe es bereits Trinkwasserprobleme. Dass selbst im November über Wasserknappheit diskutiert werde, sei ein deutliches Warnsignal.

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Die Grünen verlangen deshalb, den Wasserverbrauch in Landwirtschaft und Industrie genauer zu erfassen. Dass entsprechende Messungen in der Landwirtschaft erst ab Juli 2029 schrittweise beginnen sollen, kritisiert Krismer als zu spät.

Fünf Forderungen an die Landesregierung

Neben der Wasserversorgung wollen die Grünen auch beim Hitzeschutz nachschärfen. Für den Sommer 2027 soll ein umfassender Schutzplan vorliegen. Gleichzeitig sollen Beschattungen und Sonnenschutz an Gebäuden einfacher möglich werden.

Weitere Forderungen betreffen den rascheren Ausbau von Windkraft, Photovoltaik und Stromnetzen. Statt zusätzlicher Straßenprojekte soll das Land stärker in öffentliche Verkehrsmittel und sichere Radwege investieren.

Auch die Renaturierung von Flüssen, Böden und Grünräumen soll vorangetrieben werden. Dadurch sollen Gemeinden besser gegen Hitze und Hochwasser geschützt werden.

Kritik auch an Bund und EU

Krismer sieht nicht nur in Niederösterreich Handlungsbedarf. Sie kritisiert auch Kürzungen beim Klimaschutz auf Bundesebene und eine Aufweichung europäischer Klimaziele.

Der schwarz-blauen Landesregierung wirft sie vor, beim Ausbau erneuerbarer Energien und beim öffentlichen Verkehr zu wenig voranzubringen. Auch die SPÖ nimmt sie in ihre Kritik auf.