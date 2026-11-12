Bursche (15) soll Mädchen (13) vergewaltigt haben

Ein erst 15 Jahre alter Jugendlicher musste sich am Mittwoch, 11. November, am Landesgericht Korneuburg wegen Vergewaltigung und Entzugs der sexuellen Selbstbestimmung verantworten. Er soll seine ehemalige Mitschülerin (13) bei zwei Treffen sexuell missbraucht haben.
Wie der "Kurier" berichtet, soll es beim ersten Vorfall nach einem gemeinsamen Ausflug zu einem sexuellen Übergriff in der Toilette eines Zuges gekommen sein. Bei einem weiteren Treffen auf einer Waldwiese soll der Jugendliche die 13-Jährige vergewaltigt haben.
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Laut Staatsanwaltschaft setzte sich das Mädchen gegen die Übergriffe zur Wehr. Die 13-Jährige habe sich "körperlich zur Wehr gesetzt" und dem Jugendlichen dabei sogar in den Finger gebissen.
Der Angeklagte erschien in Begleitung seines Stiefvaters vor Gericht. Mit gesenktem Kopf nahm er Platz. Seine Mutter war bei der Verhandlung nicht anwesend. Die Verteidigung verwies auf die psychische Vorgeschichte des Jugendlichen. Eine Störung der Impulskontrolle soll es ihm erschweren, widersprüchliche Signale richtig einzuordnen.
"Das entschuldigt die Situation nicht", räumte laut "Kurier" auch sein Anwalt ein. Dennoch bat er das Gericht, diesen Umstand bei der Strafbemessung zu berücksichtigen.
Bei der Strafbemessung wurde auch das junge Alter des Angeklagten berücksichtigt. Das Gericht verurteilte den 15-Jährigen zu einem Jahr bedingter Haft. Zusätzlich muss er eine unbedingte Geldstrafe von 200 Tagessätzen bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Ins Gefängnis muss der Jugendliche damit vorerst nicht, sofern das Urteil rechtskräftig wird und die Bedingungen der Strafnachsicht eingehalten werden.