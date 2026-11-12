i Mit einem feierlichen Spatenstich am Donnerstag, 12. November, fiel in Gmünd der Startschuss für die Bauarbeiten zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2028. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war dabei. NLK Khittl 11 Millionen Euro investiert Palmenhaus Gmünd – Umbau für Landesausstellung startet Startschuss im Waldviertel: Für die NÖ Landesausstellung 2028 wird das historische Palmenhaus in Gmünd um rund 11 Millionen Euro umgebaut. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 17:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem feierlichen Spatenstich am Donnerstag, 12. November, fiel in Gmünd der Startschuss für die Bauarbeiten zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2028. Das denkmalgeschützte Palmenhaus wird umfassend saniert und durch einen modernen Zubau erweitert. Rund 11 Millionen Euro fließen in das Großprojekt.

Historisches Palmenhaus bekommt neues Gesicht

Von 18. März bis 5. November 2028 wird das Palmenhaus zum zentralen Schauplatz der Landesausstellung. Doch auch danach soll das Gebäude genutzt werden: Geplant ist ein modernes Veranstaltungszentrum für Vereine, Kultur und regionale Initiativen.

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Spatenstich für Landesausstellung 2028 in NÖ i ?

Architektonisch setzt man auf eine Verbindung von Alt und Neu. Der historische Bau erhält einen markanten Zubau mit wellenartigen Bögen, der sich zum angrenzenden Schlosspark öffnet.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht darin eine große Chance: "Mit der Landesausstellung wollen wir noch mehr Menschen für diese Region begeistern und wichtige Impulse für Tourismus und Wirtschaft setzen."

Wasser steht im Mittelpunkt

Die Landesausstellung 2028 widmet sich dem Thema Wasser. Flüsse, Bäche, Moore und Teiche prägen das Waldviertel seit Jahrhunderten. Die Region liegt zudem an der europäischen Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten von Nordsee und Schwarzem Meer.

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Erstmals soll auch der Außenbereich Teil einer NÖ Landesausstellung werden. Im Schlosspark Gmünd wird Wasser mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Das Angebot soll auch nach 2028 bestehen bleiben.

Ganze Region soll profitieren

Nicht nur Gmünd, sondern das gesamte nördliche Waldviertel soll von der Landesausstellung profitieren. Von Litschau bis Groß Gerungs arbeiten Gemeinden an gemeinsamen Projekten. Geplant sind zusätzliche Angebote rund um Natur, Kultur, Kulinarik und das Ausstellungsthema Wasser.

Die Bilder des Tages i ?

Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) erhofft sich neue Gäste und wirtschaftlichen Aufschwung: "Wir wollen Menschen für unsere Stadt begeistern, neue Gäste gewinnen und unserer Gastronomie, dem Handel und dem Tourismus kräftige Impulse geben."

Auch die Nähe zu Tschechien soll genutzt werden. Beim Spatenstich waren deshalb unter anderem der tschechische Botschafter Jiří Šitler und eine Vertreterin der Europäischen Kulturhauptstadt Budweis 2028 dabei. Das Ziel ist klar: Die Landesausstellung soll das Waldviertel 2028 ins Rampenlicht rücken und der Region auch langfristig neue Chancen eröffnen.