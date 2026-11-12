i Kreuzung Brandmayergasse - Feldgasse in Weidling Google Street View Unfall in NÖ 81-Jährige fährt Seniorin (73) auf Schutzweg nieder Schwerer Unfall am Donnerstagvormittag in Weidling, Klosterneuburg: Eine 81-jährige Autofahrerin erfasste eine Fußgängerin (73) auf einem Schutzweg. Von Victoria Carina Frühwirth 12.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 12. November, gegen 10.20 Uhr in Weidling im Bezirk Tulln ereignet. Eine 81-jährige Wienerin war mit ihrem Auto auf der Brandmayerstraße in Richtung Weidlingbach unterwegs, als es bei der Kreuzung mit der Feldergasse zum Unglück kam.

Fußgängerin auf Gehsteig geschleudert

Laut Polizei dürfte die 81-Jährige eine 73-jährige Fußgängerin übersehen haben, die gerade von rechts kommend den Schutzweg überquerte.

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Die Frau aus dem Bezirk Tulln wurde vom Pkw erfasst und durch die Wucht des Aufpralls zurück auf den Gehsteig geschleudert. Die 73-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

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Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie ins Krankenhaus Nord nach Wien gebracht. Wie genau es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch unklar.