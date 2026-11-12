81-Jährige fährt Seniorin (73) auf Schutzweg nieder

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 12. November, gegen 10.20 Uhr in Weidling im Bezirk Tulln ereignet. Eine 81-jährige Wienerin war mit ihrem Auto auf der Brandmayerstraße in Richtung Weidlingbach unterwegs, als es bei der Kreuzung mit der Feldergasse zum Unglück kam.
Laut Polizei dürfte die 81-Jährige eine 73-jährige Fußgängerin übersehen haben, die gerade von rechts kommend den Schutzweg überquerte.
Die Frau aus dem Bezirk Tulln wurde vom Pkw erfasst und durch die Wucht des Aufpralls zurück auf den Gehsteig geschleudert. Die 73-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.
Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie ins Krankenhaus Nord nach Wien gebracht. Wie genau es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch unklar.