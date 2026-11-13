i Eröffnung der ersten Megawatt-Ladestation in St. Pölten Elisa Dominguez BYD Österreich / CCI Car Austria GmbH Erste Station in St. Pölten E-Autos laden bald so schnell wie Benziner tanken In St. Pölten steht Österreichs erste Megawatt-Ladestation von BYD. Die neue Technik soll Ladezeiten drastisch verkürzen. Von Elena Lick 13.11.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Elektroauto in wenigen Minuten aufladen, statt lange an der Ladesäule zu warten? Was bisher vor allem ein Wunsch vieler Autofahrer war, soll mit einer neuen Ladetechnik des chinesischen Herstellers BYD möglich werden. Am Mittwoch wurde beim Autohaus Göndle in St. Pölten die erste sogenannte Flash-Charging-Station Österreichs eröffnet.

Die Bilder des Tages i ?

Die Anlage arbeitet mit Ladeleistungen im Megawatt-Bereich. Damit könnten entsprechend ausgestattete Elektroautos künftig ähnlich schnell geladen werden, wie ein Benziner vollgetankt wird. Allerdings gibt es dabei einige Einschränkungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

So funktioniert die neue Ladestation

Das Besondere an der Anlage ist ein integrierter Batteriespeicher mit einer Kapazität von 400 Kilowattstunden. Dieser speichert Strom aus dem öffentlichen Netz oder aus Photovoltaikanlagen und gibt ihn bei Bedarf mit hoher Leistung an das Fahrzeug ab.

Google Map anzeigen

Damit soll ultraschnelles Laden auch dort möglich werden, wo das Stromnetz eigentlich nicht genügend Leistung bereitstellen kann. Laut BYD reicht dafür bereits ein Netzanschluss ab 100 Kilowatt. Der Speicher gleicht kurzfristige Leistungsspitzen aus, muss danach allerdings wieder aufgeladen werden.

Nicht jedes E-Auto kann so schnell laden

Die neuen Ladestationen sollen grundsätzlich auch Fahrzeugen anderer Hersteller offenstehen. Voraussetzung ist ein kompatibler CCS2-Ladeanschluss.

Allerdings kann nicht jedes Elektroauto die angebotene Megawatt-Leistung nutzen. Wie schnell der Akku tatsächlich geladen wird, hängt von der Batterietechnik, der Temperatur und dem Ladezustand ab.