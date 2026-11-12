Aggressiver Mann durch Schuss von Polizei verletzt

Dramatischer Polizeieinsatz am Donnerstagvormittag in Michelhausen (Bezirk Tulln)! Ein Mann soll Polizisten im Bereich der Westbahnstrecke attackiert haben. Einer der Beamten griff schließlich zur Dienstwaffe und schoss auf den Angreifer. Jetzt sind neue Details zu dem Vorfall bekannt.
Wie "ORF NÖ" berichtet, handelt es sich bei dem Verletzten um einen 38-jährigen ungarischen Staatsbürger. Der Mann wurde nach dem Schuss notärztlich versorgt und ins Uniklinikum Tulln gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr.
Begonnen hatte der Einsatz gegen 10.30 Uhr. Ein Lokführer eines Güterzuges hatte eine offenbar verwirrte Person im Bereich der Gleise bemerkt und den Vorfall seinem Bahnunternehmen gemeldet. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.
Als eine Streife eintraf, soll sich der 38-Jährige gegenüber den Polizisten und einem Notfallkoordinator des Bahnunternehmens "äußerst aggressiv" verhalten haben. Laut Polizei attackierte er die Anwesenden.
Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein, doch der Mann dürfte erneut angegriffen haben. Schließlich fiel ein Schuss. Wie genau es dazu kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Der Polizeieinsatz hatte auch massive Auswirkungen auf den Zugverkehr. Für die Spurensicherung musste die neue Westbahnstrecke im betroffenen Abschnitt mehrere Stunden gesperrt werden.
Wie "ORF NÖ" berichtet, konnte der Zugverkehr laut ÖBB kurz nach 15 Uhr wieder aufgenommen werden. Zuvor war es zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Ein Teil der Fernverkehrszüge wurde über die alte Weststrecke umgeleitet. Allerdings gab es auch dort Probleme: Wegen einer Betriebsstörung im Bereich des Bahnhofs Neulengbach war die Strecke am Vormittag ebenfalls unterbrochen.
Die Hintergründe des Polizeieinsatzes werden nun genau untersucht. Die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM) sowie das Landeskriminalamt Niederösterreich haben die Erhebungen übernommen.