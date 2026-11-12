Ardo-Aus: Sozialplan geplatzt – jetzt droht Schlichtung

Der Streit um die Zukunft der 240 Beschäftigten des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) spitzt sich weiter zu. Auch die siebente Verhandlungsrunde zwischen Betriebsrat und Konzernleitung über einen Sozialplan ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Besonders brisant: Ein weiterer Gesprächstermin wurde gar nicht erst vereinbart.
Damit zieht die Gewerkschaft jetzt die Konsequenzen. PRO-GE und GPA werden einen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen. Diese soll nun im festgefahrenen Streit um die Absicherung der Mitarbeiter eingeschaltet werden.
"Nur wenn Ardo endlich deutlich nachbessert, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung ohne Entscheidung durch die Schlichtungsstelle", erklären Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik.
Im Zentrum des Konflikts steht die Frage, wie die rund 240 Betroffenen nach der geplanten Werksschließung im August 2027 finanziell abgesichert werden sollen. Ein weiterer Knackpunkt ist eine Arbeitsstiftung. Sie soll den Mitarbeitern ermöglichen, sich weiterzubilden, umzuschulen und damit neue berufliche Perspektiven zu finden.
Erst am Montag hatten rund 350 Menschen vor dem Ardo-Werk gegen die Schließung und die Vorgangsweise des belgischen Konzerns protestiert – "Heute" berichtete. Mit Parolen wie "Hände weg von unseren Jobs" machten die Beschäftigten ihrem Ärger Luft.
Auch Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) hatte sich eingeschaltet und einen fairen, ausreichend finanzierten Sozialplan gefordert. Doch eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht. "Wenn der Konzern den Standort schließen will, darf er sich seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten nicht entziehen", betonen Breiner und Slacik. Sie fordern eine faire Absicherung und neue Perspektiven für die gesamte Belegschaft.
Besonders bitter: Während für die Gemüsebauern im Marchfeld inzwischen eine Lösung gefunden wurde, bleibt die Zukunft der Ardo-Mitarbeiter ungewiss. Heimische Unternehmen wie Schneiders Gemüseland und Waldland wollen ihre Verarbeitung ausbauen und damit den regionalen Gemüseanbau absichern.
Für die 240 Beschäftigten gibt es hingegen weiterhin keine Einigung über einen Sozialplan. Nach sieben gescheiterten Verhandlungsrunden könnte nun die Schlichtungsstelle das letzte Wort haben.