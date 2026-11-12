i Aufgerissener Dieseltank nah Verkehrsunfall FF Schwechat Feuerwehr im Einsatz Lkw-Tank aufgerissen! Diesel floss auf die B10 Heftiger Unfall auf der B10 bei Schwechat: Ein Lkw und ein Pkw kollidierten. Der Dieseltank riss auf, wodurch die Straße stundenlang gesperrt war. Von Elena Lick 12.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Verkehrsunfall auf der Budapester Straße (B10) bei Schwechat hat am Dienstagnachmittag einen aufwendigen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Der aufgerissene Dieseltank nach einem Verkehrsunfall i ?

Ein Lkw und ein Pkw waren aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Während der Lastwagen auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, wurde der Pkw mehrere Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert.

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Dieseltank bei Kollision aufgerissen

Besonders brisant: Durch den Zusammenstoß wurde der Dieseltank des Lkw aufgerissen. Eine erhebliche Menge Treibstoff floss auf die Straße und gelangte teilweise bereits ins angrenzende Erdreich.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schwechat musste rasch handeln, um eine weitere Verunreinigung des Bodens zu verhindern. Die Einsatzkräfte stellten eine Auffangwanne unter den beschädigten Tank und errichteten mit Ölbindemittel eine Sperre zwischen Fahrbahn und Feld.

Die Bilder des Tages i ?

Weil sich der noch gefüllte Tank nicht sofort abdichten ließ, musste die Feuerwehr den verbliebenen Diesel kontrolliert ablassen. Anschließend wurde der Treibstoff in drei leere Ölfässer gepumpt und der Tank provisorisch verschlossen.

Nächster Alarm noch während des Einsatzes

Für die Feuerwehr Schwechat war es bereits der dritte Einsatz an diesem Tag. Doch damit nicht genug: Noch während der Aufräumarbeiten ging gemeinsam mit der Feuerwehr Rannersdorf der nächste Alarm ein. In einem örtlichen Gewerbebetrieb hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst.