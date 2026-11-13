Weltreise mit dem Nikolo endet in Niederösterreich

Der Nikolo packt seine Koffer! Während am Freitag, dem 13. November, der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz seine Pforten öffnet, startet in Niederösterreich eine ganz besondere Weihnachtsaktion. Der Kulturkreis Freisingerberg schickt den heiligen Nikolaus auf eine digitale Weltreise.
24 Tage lang führt dieser durch ebenso viele Städte rund um die Welt. Hinter jedem Türchen stecken Geschichten über den heiligen Nikolaus, historische und aktuelle Bilder, Videos sowie Einblicke in die unterschiedlichen Bräuche. Auch Bastelvorlagen gibt es. Das Angebot ist kostenlos.
In Waidhofen bleibt es allerdings nicht bei der digitalen Reise. Der örtliche Nikolo soll bereits im November an verschiedenen Plätzen überraschend auftauchen. Wo und wann die Besuche stattfinden, wird im Nikolauskalender und auf Piaty.blog bekannt gegeben.
Am 6. Dezember, dem eigentlichen Nikolaustag, endet die Weltreise beim Weihnachtsmarkt im Rothschildschloss in Waidhofen. Dort wird der Nikolo persönlich erwartet.
Die Nikolaustradition hat in der Stadt besondere Wurzeln: Sowohl die Pfarrkirche in Windhag als auch jene in Konradsheim sind dem heiligen Nikolaus geweiht. Warum sich Waidhofen deshalb als "Nikolostadt" bezeichnet, soll auch der digitale Kalender erklären.