i Weltreise vom Nikolo 24 Tage 24 Städte Karl Piaty 24 Städte in 24 Tagen Weltreise mit dem Nikolo endet in Niederösterreich Der Nikolo geht auf große Weltreise. Ab 13. November besucht er 24 Städte. In Waidhofen an der Ybbs wartet dann ein besonderes Finale. Von Elena Lick 13.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Nikolo packt seine Koffer! Während am Freitag, dem 13. November, der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz seine Pforten öffnet, startet in Niederösterreich eine ganz besondere Weihnachtsaktion. Der Kulturkreis Freisingerberg schickt den heiligen Nikolaus auf eine digitale Weltreise.

Die Bilder des Tages i ?

24 Tage lang führt dieser durch ebenso viele Städte rund um die Welt. Hinter jedem Türchen stecken Geschichten über den heiligen Nikolaus, historische und aktuelle Bilder, Videos sowie Einblicke in die unterschiedlichen Bräuche. Auch Bastelvorlagen gibt es. Das Angebot ist kostenlos.

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Nikolo taucht schon im November auf

In Waidhofen bleibt es allerdings nicht bei der digitalen Reise. Der örtliche Nikolo soll bereits im November an verschiedenen Plätzen überraschend auftauchen. Wo und wann die Besuche stattfinden, wird im Nikolauskalender und auf Piaty.blog bekannt gegeben.

Am 6. Dezember, dem eigentlichen Nikolaustag, endet die Weltreise beim Weihnachtsmarkt im Rothschildschloss in Waidhofen. Dort wird der Nikolo persönlich erwartet.

Die Nikolaustradition hat in der Stadt besondere Wurzeln: Sowohl die Pfarrkirche in Windhag als auch jene in Konradsheim sind dem heiligen Nikolaus geweiht. Warum sich Waidhofen deshalb als "Nikolostadt" bezeichnet, soll auch der digitale Kalender erklären.