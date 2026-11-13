i Nur wenige Wochen nach dem Tod von Janosch zeigt eine Galerie in St. Pölten seine Werke. Galerie Maringer Hommage in St. Pölten Nach Tod von Künstler – Galerie zeigt Janosch-Werke Nur wenige Wochen nach dem Tod von Janosch zeigt eine Galerie in St. Pölten seine Werke. Die Ausstellung wird zu einem besonderen Abschied. Von Victoria Carina Frühwirth 13.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Tigerente, der kleine Bär und der kleine Tiger haben Generationen begeistert. Am 3. November starb der weltberühmte Kinderbuchautor und Künstler Janosch im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa – "Heute" berichtete. Nun wird ihm in Niederösterreich eine ganz besondere Ehre zuteil.

Am Sonntag, 22. November, eröffnet die Galerie Maringer am Herrenplatz in St. Pölten eine Ausstellung mit ausgewählten Originalwerken und Radierungen des verstorbenen Künstlers. Was ursprünglich als gewöhnliche Kunstausstellung geplant war, wird nun zu einer bewegenden Hommage an den Erfinder der Tigerente.

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Ausstellung war schon vor seinem Tod geplant

Besonders berührend: Die Ausstellung stand bereits lange vor dem Tod des Künstlers fest. Dass Janosch die Eröffnung nicht mehr erleben würde, war damals nicht absehbar.

Hommage an Künstler Janosch i ?

Die Galerie präsentiert erstmals Werke des weltbekannten Illustrators und gibt Besuchern die Gelegenheit, noch einmal in seine fantasievolle Bilderwelt einzutauchen. Zur feierlichen Eröffnung am 22. November um 10.30 Uhr sind außerdem eine Lesung aus einem Janosch-Buch und musikalische Begleitung geplant.

Millionen Kinder liebten seine Tigerente

Hinter dem Künstlernamen Janosch steckte Horst Eckert, der am 11. März 1931 in Oberschlesien geboren wurde. Seinen großen Durchbruch feierte er 1978 mit dem Kinderbuch "Oh, wie schön ist Panama". Die Abenteuer des kleinen Tigers, des kleinen Bären und der berühmten Tigerente machten ihn weltweit bekannt. Seine Geschichten wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft.

Mit seinen liebevollen Zeichnungen, seinem Humor und seinen oft überraschend tiefgründigen Geschichten begeisterte Janosch nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.

Die Bilder des Tages i ?

Die Ausstellung in der Galerie Maringer am Herrenplatz 3 in St. Pölten läuft von 22. November bis 31. Dezember.