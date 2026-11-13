i Der Angeklagte und das Spital in Baden Sascha Trimmel, Thomas Lenger ("Heute"-Montage) 50-Zentimeter-Klinge Macheten-Alarm im Spital: Frau fährt keinen Dienst mehr Ein Mann zog im Spital Baden eine Art Machete. Eine Sanitäterin ist bis heute geschockt. Jetzt ordnete das Gericht die Einweisung des Mannes an. Von Erich Wessely 13.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Vorfall im Landesklinikum Baden (NÖ) hat für eine junge Sanitäterin bis heute Folgen: Seit ein Patient im Juli plötzlich eine Machete aus seinem Rucksack zog und damit herumfuchtelte, fährt die Frau keine Rettungsdienste mehr. Zu groß ist der Schock.

Jetzt wurde der Fall am Landesgericht Wiener Neustadt verhandelt. Der Mann wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen – die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

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Der Vorfall nahm am 12. Juli gegen 15 Uhr in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) seinen Anfang. Rettungskräfte wurden zu einem verletzten Mann gerufen, der mit blutenden Schürfwunden am Kopf auf der Straße lag. Doch der Verletzte verweigerte zunächst jede Hilfe, weshalb die Sanitäter die Polizei verständigten.

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Erst als die Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann kooperativ. Die Rettungskräfte ersuchten darum, dass ein Polizist den Transport ins Krankenhaus begleitet. Doch ein Beamter soll die Sanitäter beruhigt haben: Er kenne den Mann, dieser sei nicht gefährlich, soll er erklärt haben. Der Rucksack des Verletzten wurde nicht kontrolliert. Darin befand sich allerdings eine Machete.

Im Spital eskalierte die Situation

Die Rettung brachte den 50-Jährigen in die Unfallabteilung des Landesklinikums Baden. Dorthin wollte er allerdings nicht. Er habe schlechte Erfahrungen mit dem Krankenhaus gemacht und behauptete sogar, man habe dort versucht, ihn umzubringen.

Bei der Übergabe im Spital kam es schließlich zur Eskalation: Der Mann griff in seinen Rucksack, zog eine Machete heraus und fuchtelte damit herum. Die Klinge befand sich nicht in einer Schutzhülle.

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Sofort wurde die Polizei verständigt. Bis zum Eintreffen der Beamten, die laut den Angaben im Prozess innerhalb von fünf Minuten vor Ort waren, unterstützte die Betriebsfeuerwehr die Einsatzkräfte.

Sanitäterin fährt seitdem nicht mehr

Wie sehr der Vorfall die Beteiligten belastete, wurde auch bei der Verhandlung am Landesgericht Wiener Neustadt deutlich. Eine der betroffenen Sanitäterinnen, die neben ihrer Tätigkeit im Rettungsdienst Medizin studiert, fährt seit dem Vorfall keine Rettungsdienste mehr. Zu groß sei der Schock über das Geschehene gewesen.

Mann glaubte, ein Pharao zu sein

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand ein psychiatrische Gutachten. Der Sachverständige diagnostizierte bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie. Eine ambulante Behandlung sei derzeit nicht ausreichend, vielmehr sei eine stationäre Therapie notwendig.

Laut den Schilderungen im Verfahren soll der Mann geglaubt haben, ein Pharao zu sein. Andere Menschen habe er als Insekten wahrgenommen.

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3,3 Promille

Zudem wurden bei dem Mann 3,3 Promille Alkohol festgestellt. Laut dem Sachverständigen könne der Alkoholkonsum die Symptome seiner Erkrankung zusätzlich verstärken. Der Gutachter sprach im Zusammenhang mit der diagnostizierten Erkrankung von einem besonders hohen Gefahrenpotenzial.

Das sagt die Landesgesundheitsagentur zu dem Fall

Auf Anfrage von "Heute" nahm auch die NÖ Landesgesundheitsagentur zu dem Vorfall und den Sicherheitsmaßnahmen im Landesklinikum Baden Stellung. Demnach seien unmittelbar nach dem Zwischenfall die Betriebsfeuerwehr und die Polizei alarmiert worden.

"Bis zum Eintreffen der Polizei hat die Betriebsfeuerwehr, die im Haus auch für Sicherheitsaufgaben zuständig ist, den Patienten beobachtet", erklärte die Landesgesundheitsagentur gegenüber "Heute".

Die Betriebsfeuerwehr könne jederzeit als Sicherheitspersonal gerufen werden. Ihre Mitglieder seien für Sicherheitsaufgaben eigens geschult. Zusätzlich würden bei derartigen Vorfällen automatisch weitere geschulte Mitarbeiter alarmiert.

Die Sicherheit in den Kliniken sei ein wichtiges Thema. Eigene Arbeitsgruppen würden regelmäßig mögliche Verbesserungen prüfen. Zudem würden Mitarbeitern Deeskalationsschulungen angeboten. Bei Bedarf könnten auch Sicherheitsdienste eingesetzt werden.

Gericht ordnet Einweisung an

Am Mittwoch (11. November) wurde das bereits im September begonnene Unterbringungsverfahren am Landesgericht Wiener Neustadt fortgesetzt. Das Gericht folgte schließlich dem Antrag auf strafrechtliche Unterbringung: Der Mann wird in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.