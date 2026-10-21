i Waidhofen an der Ybbs wählt im Jänner 2027. AHVV Verlag Entscheidung gefallen Waidhofen wählt: Termin für Gemeinderatswahl fix Am 24. Jänner 2027 wird in Waidhofen an der Ybbs ein neuer Gemeinderat gewählt. Dabei gelten erstmals einige neue Wahlregeln. Von Niederösterreich Heute 21.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Termin steht fest: Am Sonntag, 24. Jänner 2027, wird in Waidhofen an der Ybbs (Bezirk Waidhofen) ein neuer Gemeinderat gewählt. Das hat der Stadtsenat beschlossen. Insgesamt sind 40 Mandate zu vergeben. Die letzte Gemeinderatswahl liegt dann fast genau fünf Jahre zurück.

Als Statutarstadt wählt Waidhofen, ebenso wie St. Pölten und Krems, traditionell zu einem anderen Zeitpunkt als die übrigen niederösterreichischen Gemeinden.

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Nur Hauptwohnsitzer dürfen wählen

Bei der kommenden Wahl gelten erstmals neue Regeln. Durch die niederösterreichische Wahlrechtsreform sind ausschließlich Personen mit Hauptwohnsitz in Waidhofen wahlberechtigt. Neben österreichischen Staatsbürgern dürfen auch EU-Bürger wählen, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind und bereits am Stichtag, dem 14. Oktober 2026, ihren Hauptwohnsitz in der Stadt hatten.

Wer selbst für den Gemeinderat kandidieren möchte, muss am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein.

Bis zu fünf Vorzugsstimmen möglich

Eine weitere Neuerung betrifft den Stimmzettel: Künftig gibt es ausschließlich amtliche Stimmzettel. Die bisher möglichen nicht-amtlichen Stimmzettel wurden abgeschafft.

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Wähler können zudem bis zu fünf Kandidaten eine Vorzugsstimme geben. Jede dieser Stimmen zählt gleich viel.

Wahlkarten ab November beantragen

Die Wahlberechtigten erhalten ihre Wählerverständigungskarten Mitte Dezember per Post. Wahlkarten können bereits ab 4. November 2026 beantragt werden. Verschickt werden diese allerdings erst ab Ende Dezember beziehungsweise Anfang Jänner.

Weitere Informationen gibt es beim Wahlamt des Magistrats Waidhofen an der Ybbs unter der Telefonnummer 07442/511-236.