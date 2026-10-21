i 140 Feuerwehrleute waren bei dem Brand am Gutshof im Einsatz. Thomas Lenger / Monatsrevue 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz Großbrand auf Reiterhof – Drei Pferde verendet In Lanzendorf (NÖ) standen am Mittwoch 18 Feuerwehren im Großeinsatz. Ein Reiterhof brannte, das Gebäude ist einsturzgefährdet. Von Victoria Carina Frühwirth 21.10.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Großeinsatz am Mittwoch, 21. Oktober, in Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha)! Auf einem Reiterhof brach ein Feuer aus, das zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan rief. Insgesamt kämpften 18 Feuerwehren mit rund 140 Einsatzkräften gegen die Flammen.

Wie die Feuerwehr Lanzendorf im "Heute"-Gespräch kurz vor 11 Uhr bestätigte, konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden. "Aktuell finden noch einige Nachlöscharbeiten statt", heißt es.

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Bewohnerin und Pferde evakuiert

Von den Flammen betroffen waren der Reiterhof sowie ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude. Die Bewohnerin konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die Pferde wurden evakuiert.

Großbrand auf Reiterhof i ?

Dennoch verendeten durch den Brand drei Pferde, sagt Polizeisprecherin Daniela Weissenböck laut "ORF NÖ". Weitere Verletzte gibt es nicht.

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Gebäude droht einzustürzen

Wie es um die Pferde stand, war zunächst aber nicht klar. Der Grund: Das vom Feuer betroffene Gebäude ist einsturzgefährdet. Eine Nachschau im Inneren war deshalb nicht möglich. Jetzt ist klar, dass drei Tiere in den Flammen ums Leben kamen.

Die Bilder des Tages i ?

Unterdessen hat auch die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.