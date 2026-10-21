Großbrand auf Reiterhof – Drei Pferde verendet

Dramatischer Großeinsatz am Mittwoch, 21. Oktober, in Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha)! Auf einem Reiterhof brach ein Feuer aus, das zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan rief. Insgesamt kämpften 18 Feuerwehren mit rund 140 Einsatzkräften gegen die Flammen.
Wie die Feuerwehr Lanzendorf im "Heute"-Gespräch kurz vor 11 Uhr bestätigte, konnte das Feuer mittlerweile gelöscht werden. "Aktuell finden noch einige Nachlöscharbeiten statt", heißt es.
Von den Flammen betroffen waren der Reiterhof sowie ein angrenzendes Wirtschaftsgebäude. Die Bewohnerin konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die Pferde wurden evakuiert.
Dennoch verendeten durch den Brand drei Pferde, sagt Polizeisprecherin Daniela Weissenböck laut "ORF NÖ". Weitere Verletzte gibt es nicht.
Wie es um die Pferde stand, war zunächst aber nicht klar. Der Grund: Das vom Feuer betroffene Gebäude ist einsturzgefährdet. Eine Nachschau im Inneren war deshalb nicht möglich. Jetzt ist klar, dass drei Tiere in den Flammen ums Leben kamen.
Unterdessen hat auch die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar.