i "Für meine Warnungen bin ich von der Pfandgesellschaft nur belächelt worden", sagt Gerichtsgutachter Harald Sexl. HEUTE / Sabine Hertel, Harald Sexl Experte warnte Österreich "Hatten es leicht!" – Pfandbetrug mit 600.000 Flaschen Nach dem Mega-Betrug mit Pfandflaschen erhebt ein Experte schwere Vorwürfe. Der Schaden beträgt 150.000 Euro. Von Elena Lick 13.11.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der gigantische Pfandbetrug mit rund 600.000 gefälschten Flaschen und einem Schaden von etwa 150.000 Euro sorgt weiter für Wirbel. Kriminelle hatten auf völlig wertlose Flaschen einen Pfand-Code gepickt und so das Geld lukriert. Im Gespräch mit "Heute" erhebt der Gerichtsgutachter Harald Sexl – er ist für Österreich und Deutschland tätig – schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen des heimischen Pfandsystems. Er spricht von "österreichischer Ignoranz".

Sexl hatte bereits vor der Einführung des Einwegpfands vor möglichen Sicherheitsproblemen gewarnt. "Heute" gegenüber kritisiert er nun, dass Österreich auf eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verzichtet habe.

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Deutschland setzt auf spezielle Farbe

Anders als in Österreich wird in Deutschland bei der Kennzeichnung von Einweg-Pfandflaschen eine spezielle Sicherheitsfarbe, die sogenannte DPG-Druckfarbe, verwendet. Darin liegt das Geheimnis, denn die Farbe wird von entsprechend ausgestatteten Rückgabeautomaten erkannt und dient als zusätzliche Kontrolle gegen Fälschungen. "Auch die DPG-Farbe wird gefälscht, aber das ist deutlich schwieriger. Im Vergleich dazu haben es Betrüger in Österreich leicht", so Sexl.

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Auch die Druckereien unterliegen strengen Vorgaben. "Wer die Sicherheitsfarbe verwenden möchte, durchläuft zuerst einen strengen Zertifizierungsprozess und wird auch danach regelmäßig überprüft", so der Gerichtsgutachter. Österreich verzichtet hingegen auf eine vergleichbare Verpflichtung.

Warum wurde auf die Sicherheitsfarbe verzichtet?

Besonders brisant: Laut Sexl war eine solche Sicherheitsvorgabe ursprünglich auch in Österreich vorgesehen. Schlussendlich habe man sich aber nicht auf die Verwendung der speziellen Druckfarbe einigen können.

Dabei hatte der Experte bereits vor der Einführung des österreichischen Pfandsystems vor möglichen Fälschungen gewarnt und auf die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland hingewiesen. "Für meine Warnungen bin ich von der Pfandgesellschaft nur belächelt worden", erklärt Sexl gegenüber "Heute".

Warum Österreich letztlich auf die spezielle Druckfarbe verzichtete, bleibt offen. "Heute" wollte von Recycling Pfand Österreich wissen, welche Gründe für die Entscheidung ausschlaggebend waren. Eine konkrete Antwort darauf blieb aus.

Nachrüstung wäre möglich

Laut Sexl könnte Österreich bei der Sicherheit nachbessern und auf die in Deutschland verwendete DPG-Druckfarbe setzen. Dafür müssten die Pfandkennzeichnungen künftig mit der speziellen Sicherheitsfarbe gedruckt und die Rückgabeautomaten entsprechend nachgerüstet werden. "Natürlich ist das kosten- und zeitintensiv, aber man hätte es von Anfang an richtig machen können", kritisiert Sexl.

Ob die Pfandgesellschaft eine solche Umstellung in Betracht zieht, bleibt offen. Auf eine entsprechende Anfrage von "Heute" gab es keine konkrete Antwort.