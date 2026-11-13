i ausgebuchtes Haus der Digitalisierung ecoplus Vorteile in der Arbeit KI-Agenten – So sparen NÖ-Firmen jetzt Zeit und Geld Rund 450 Unternehmer informierten sich bei den "Digitalks on Tour" über Künstliche Intelligenz. Auch 2027 geht die Veranstaltungsreihe weiter. Von Victoria Carina Frühwirth 13.11.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Künstliche Intelligenz soll den Arbeitsalltag erleichtern, Zeit sparen und Unternehmen entlasten. Wie das konkret funktioniert, zeigte am Mittwoch, 11. November, der Abschluss der Veranstaltungsreihe "Digitalks on Tour" im Haus der Digitalisierung in Tulln.

Im Mittelpunkt standen sogenannte KI-Agenten. Diese intelligenten Assistenten können selbstständig wiederkehrende Aufgaben übernehmen, Abläufe vereinfachen und Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

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KI übernimmt jetzt Routinearbeiten

Ob Büroarbeit, Personalsuche oder die Sicherung von wichtigem Firmenwissen: Die Einsatzmöglichkeiten von KI-Agenten sind vielfältig. Experten von Ernst & Young, Onlim, kimatik und Alpha Intelligence zeigten anhand praktischer Beispiele, wie Unternehmen die Technologie bereits heute nutzen können.

Besonders für kleine und mittlere Betriebe bieten sich damit neue Möglichkeiten, Zeit und Ressourcen zu sparen. Auch über Weiterbildungen, Förderungen und konkrete Unterstützungsangebote konnten sich die Besucher informieren.

v.l.n.r.: Markus Aulenbach (WKO), Marc Isop (Onlim), Maurice De Bock (Alpha Intelligence), Anna Kofler (kimatik), Benjamin Braun (Alpha Intelligence), Thomas Laner (Ernst & Young), Martin Nowak (WIFI), Lukas Reutterer (ecoplus Digital GmbH) ecoplus

450 Unternehmer bei vier Veranstaltungen

Die "Digitalks on Tour" sind eine gemeinsame Initiative des Landes Niederösterreich, der Wirtschaftskammer NÖ und des Hauses der Digitalisierung. Insgesamt lockte die Veranstaltungsreihe heuer rund 450 Unternehmer zu vier Terminen nach Melk, Krems, Neunkirchen und Tulln. "KI-Agenten können zeitaufwendige Routinearbeiten übernehmen, Abläufe vereinfachen und Beschäftigte entlasten", betonen die Geschäftsführer des Hauses der Digitalisierung, Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

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Auch Wirtschaftskammer-Vertreter Markus Aulenbach sieht einen klaren Vorteil: Gerade für kleinere Unternehmen sei entscheidend, dass neue Technologien nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern sich im täglichen Betrieb bewähren.

Jetzt fix: KI-Tour geht 2027 weiter

Nach dem großen Interesse steht bereits fest: Die "Digitalks on Tour" werden auch 2027 fortgesetzt. Vier weitere Veranstaltungen sind geplant. Der Startschuss fällt am 28. Jänner 2027 in Amstetten. Danach macht die Tour in Waidhofen an der Thaya und Schwechat Station. Im Herbst folgt erneut das große Finale im Haus der Digitalisierung in Tulln.

Die Bilder des Tages i ?

Damit bekommen Niederösterreichs Betriebe auch im kommenden Jahr die Gelegenheit, sich über neue KI-Anwendungen zu informieren und herauszufinden, wie intelligente Assistenten ihnen künftig Arbeit abnehmen können.