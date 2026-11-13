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Bezirksparteiobmann Manfred Mitmasser (FPÖ) von Melk
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FPÖ Melk, Google Street View
Streit in Bauernkammer

Ardo, Dürre: Nach Bauernbund-Sitzung fliegen die Fetzen

Dicke Luft in der Bauernkammer Melk: Manfred Mitmasser (FPÖ) verlässt aus Protest die Sitzung und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Bauernbund.
Von Elena Lick
13.11.2026, 11:32
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In der Bezirksbauernkammer Melk hängt offenbar der Haussegen schief. Der freiheitliche Bauernkammerrat Manfred Mitmasser (FPÖ) sorgt mit scharfer Kritik am Bauernbund für Aufsehen. Nach eigenen Angaben verließ er aus Protest eine Sitzung des Gremiums. Hintergrund ist ein Streit über den Umgang mit wichtigen Themen für die heimische Landwirtschaft.

Keine Diskussion über Ardo und Dürre

Konkret wirft Mitmasser dem Obmann der Bezirksbauernkammer vor, Diskussionen und Anträge zur Ardo-Schließung sowie zu Maßnahmen gegen die Dürre nicht zugelassen zu haben.

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"Wenn bei essentiell wichtigen Themen wie Ardo-Schließung oder Dürremaßnahmen im Bezirksbauerngremium weder Anträge gestellt noch Diskussionen geführt werden dürfen, wird die Demokratie mit Füßen getreten", kritisiert der FPÖ-Politiker.

Scharfe Abrechnung mit Bauernbund

Besonders deutlich wird Mitmasser bei seiner Kritik am Bauernbund: „Dem Bauernbund geht es längst nur noch um Machterhalt und schon lange nicht mehr um die Anliegen und Sorgen unserer Landwirte."

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Zudem fordert der Politiker Maßnahmen, um die heimische Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung langfristig abzusichern. Österreich müsse auch in Krisenzeiten möglichst eigenständig für die Lebensmittelversorgung sorgen können.

El , 13.11.2026, 11:32
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