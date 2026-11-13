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Lokalmatador Jonas Lautenschlager tritt bei der Night of Warrior gegen Sebastyan Csele an
Lokalmatador Jonas Lautenschlager tritt bei der Night of Warrior gegen Sebastyan Csele an
Night of Warriors 6.0
18 Kämpfe an einem Tag

Wiener Neustädter Lokalmatador (16) steigt in den Ring

Bei der Night of Warriors fliegen bald die Fäuste. Kampfsportfans dürfen sich auf explosive Duelle in vier Disziplinen und eine Premiere freuen.
Von Niederösterreich Heute
13.11.2026, 11:29
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Bei der sechsten Ausgabe der "Night of Warriors" erwartet Kampfsportfans ein abwechslungsreiches Programm. Von Boxen über MMA bis hin zu Muay Thai und K1 ist alles dabei. Die Fightcard steht bereits fest, besonders ein Duell dürfte für Spannung sorgen.

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Vier Disziplinen an einem Abend

Insgesamt sind sieben Boxkämpfe geplant, darunter zwei Profiduelle. Dazu kommen fünf MMA-Begegnungen sowie jeweils drei Kämpfe im Muay Thai und K1. Mit dabei ist auch Max Shala von den Fass Warriors, der im MMA antreten wird.

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Wer muss die erste Niederlage einstecken?

Im Hauptkampf stehen sich Jonas Lautenschlager und der Ungar Gábor László gegenüber. Beide haben laut Veranstalter in ihrer bisherigen Profikarriere noch keinen Kampf verloren. Für zumindest einen der beiden könnte sich das nun ändern.

Die Ausgangslage verspricht einen intensiven Kampf, bei dem für beide viel auf dem Spiel steht.

Noch ist unklar, wer seine Siegesserie fortsetzen und wer den Ring als Sieger verlassen wird.

Alle Informationen zur Veranstaltung

Event: Night of Warriors 6.0

Fightcard: 7 Boxkämpfe, 5 MMA-Kämpfe, 3 Muay-Thai-Kämpfe und 3 K1-Kämpfe

Main Event: Jonas Lautenschlager vs. Gábor László

Besonderheit: Erstmalige Vergabe des Titels Night of Warriors Champion

Einlass: 17:00 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Eine weitere Besonderheit: Erstmals wird bei der Veranstaltung der Titel "Night of Warriors Champion" vergeben. Wer sich die begehrte Auszeichnung sichern kann, entscheidet sich im Ring.

red, 13.11.2026, 11:29
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