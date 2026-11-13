Wiener Neustädter Lokalmatador (16) steigt in den Ring

Bei der sechsten Ausgabe der "Night of Warriors" erwartet Kampfsportfans ein abwechslungsreiches Programm. Von Boxen über MMA bis hin zu Muay Thai und K1 ist alles dabei. Die Fightcard steht bereits fest, besonders ein Duell dürfte für Spannung sorgen.
Insgesamt sind sieben Boxkämpfe geplant, darunter zwei Profiduelle. Dazu kommen fünf MMA-Begegnungen sowie jeweils drei Kämpfe im Muay Thai und K1. Mit dabei ist auch Max Shala von den Fass Warriors, der im MMA antreten wird.
Im Hauptkampf stehen sich Jonas Lautenschlager und der Ungar Gábor László gegenüber. Beide haben laut Veranstalter in ihrer bisherigen Profikarriere noch keinen Kampf verloren. Für zumindest einen der beiden könnte sich das nun ändern.
Die Ausgangslage verspricht einen intensiven Kampf, bei dem für beide viel auf dem Spiel steht.
Noch ist unklar, wer seine Siegesserie fortsetzen und wer den Ring als Sieger verlassen wird.
Alle Informationen zur Veranstaltung
Event: Night of Warriors 6.0
Fightcard: 7 Boxkämpfe, 5 MMA-Kämpfe, 3 Muay-Thai-Kämpfe und 3 K1-Kämpfe
Main Event: Jonas Lautenschlager vs. Gábor László
Besonderheit: Erstmalige Vergabe des Titels Night of Warriors Champion
Einlass: 17:00 Uhr
Beginn: 18:30 Uhr
Eine weitere Besonderheit: Erstmals wird bei der Veranstaltung der Titel "Night of Warriors Champion" vergeben. Wer sich die begehrte Auszeichnung sichern kann, entscheidet sich im Ring.