i Mikl-Leitner postet mehrere KI-Beiträge über das virale Mascherl. Philipp Monihart, Denise Auer "Sondertransport nach Wien" Virales Mascherl – Mikl-Leitner setzt eins drauf Wiens berühmtes XXL-Mascherl bleibt heuer hinter Glas. Jetzt sorgt Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erneut für Wirbel. Von Victoria Carina Frühwirth 13.11.2026, 13:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Wirbel um Wiens berühmtes XXL-Mascherl setzt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) jetzt den nächsten Gag. Die niederösterreichische Landeshauptfrau veröffentlichte am 13. November auf Facebook einen neuen Beitrag – samt KI-generiertem Bild.

Mikl-Leitner bietet Mascherl neues Zuhause an

Darauf zu sehen: ein Schiff mit dem Namen "Mascherl-Express", das von St. Pölten nach Wien unterwegs ist. Ganz vorne prangt die bekannte rote Schleife. Dazu schreibt Mikl-Leitner: "War ja nur auf Besuch! Ein Mascherl soll uns nicht trennen. Es hat sich bei uns sehr wohl gefühlt, aber daheim ist daheim."

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Damit spielt die Landeschefin auf ihren vielbeachteten Vorstoß der vergangenen Tage an. Nachdem das berühmte Wiener Mascherl heuer nicht wie gewohnt an der Fassade von Popp & Kretschmer hängen darf, hatte Mikl-Leitner der Schleife bereits augenzwinkernd ein neues Zuhause in Niederösterreich angeboten– "Heute" berichtete.

Mascherl soll nicht in St. Pölten bleiben

Jetzt legt sie noch einmal nach und schickt das Mascherl symbolisch wieder retour. "Darum geht's jetzt mit einem eigenen Sondertransport auch schon wieder zurück zu unseren Freunden in Wien", schreibt die Landeshauptfrau weiter.

Der Schmäh kommt nicht von ungefähr: Das Aus des XXL-Mascherls hatte in Wien für viel Wirbel gesorgt. Wegen strenger Auflagen und zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen blieb die Kult-Deko heuer aus. Statt an der Fassade steht die Schleife nur noch in der Auslage – sehr zum Ärger vieler Fans.

Die Bilder des Tages i ?

Im Netz wurde das Mascherl danach rasch zum viralen Hit. Mehrere Firmen und Institutionen bastelten bereits eigene KI-Bilder rund um die rote Schleife. Mit Mikl-Leitners "Mascherl-Express" bekommt die Debatte jetzt das nächste Kapitel.