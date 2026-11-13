i Besonders begehrt waren offenbar teure Baugeräte, die laut Polizei nach Rumänien gebracht und dort verkauft wurden. LPD NÖ Zeugin schlug Alarm 18 Einbrüche! Polizei schnappt mutmaßliche Diebesbande Eine aufmerksame Zeugin brachte die Polizei im Bezirk Melk auf die Spur von drei Verdächtigen. Die Ermittler deckten eine ganze Einbruchsserie auf. Von Elena Lick 13.11.2026, 14:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Niederösterreich soll eine dreiköpfige Bande über Monate hinweg auf Beutezug gewesen sein. Besonders begehrt waren offenbar teure Baugeräte, die laut Polizei nach Rumänien gebracht und dort verkauft wurden. In der Nacht auf den 23. Juni 2026 klickten schließlich für drei Männer die Handschellen.

Zeugin beobachtete Einbruch

Gegen 1 Uhr nachts bemerkte eine aufmerksame Zeugin verdächtige Aktivitäten auf einer Baustelle im Bezirk Melk und verständigte die Polizei. Beamte aus Ybbs an der Donau rückten aus und erwischten drei rumänische Staatsbürger im Alter von 35 bis 49 Jahren direkt bei einem Einbruch.

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Bei der Kontrolle des Fahrzeugs des 35-Jährigen machten die Polizisten eine weitere Entdeckung: Darin befand sich Diebesgut, das zwei früheren Einbrüchen zugeordnet werden konnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Bereits seit dem Frühjahr 2026 hatte die Kripo gegen die mutmaßliche Tätergruppe ermittelt. Insgesamt konnten die Ermittler den drei Männern 18 Einbruchsdiebstähle zwischen Ende Oktober 2025 und Juni 2026 zuordnen.

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Die Tatorte lagen in den Bezirken Amstetten, Melk, Scheibbs und Krems. Der entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Niederösterreicher als Drahtzieher

Als mutmaßlichen Drahtzieher sehen die Ermittler einen 35-Jährigen mit Wohnsitz in Niederösterreich. Er soll die Tatorte ausgesucht und den Abtransport der gestohlenen Baugeräte selbst organisiert oder durchgeführt haben.

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Bei der Einvernahme zeigten sich der 38-Jährige und der 49-Jährige geständig. Der 35-jährige Haupttäter bestritt indes jegliche Beteiligung an den Taten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden die drei Beschuldigten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.