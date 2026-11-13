E-Scooter gestohlen! Polizei fahndet nach diesem Mann

Am Dienstag, 15. September 2026, schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 20.40 Uhr im Bereich der Bahnhaltestelle Griesfeld in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) zu. Der Mann steht im Verdacht, einen schwarz lackierten E-Scooter der Marke Xiaomi im hohen dreistelligen Euro-Wert gestohlen zu haben.
Der Roller war mit einem Fahrradschloss gesichert abgestellt worden. Das hielt den mutmaßlichen Dieb aber offenbar nicht auf: Er soll das Schloss aufgebrochen und den E-Scooter mitgenommen haben.
Nun fahndet die Polizei nach dem Verdächtigen und veröffentlicht auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Lichtbilder des Mannes.
Der Gesuchte soll zwischen 25 und 40 Jahre alt und schlank sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine kurze graue Stoffhose, eine graue Jacke sowie ein weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck. Außerdem hatte er eine schwarze Kappe und eine schwarze Bauchtasche bei sich.
Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 059133-3344 bei der Polizeiinspektion Wiener Neudorf zu melden.