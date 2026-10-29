Startseite
Vom Standort IZ NÖ Süd aus am Land, zu Wasser oder in der Luft.
Vom Standort IZ NÖ Süd aus am Land, zu Wasser oder in der Luft.
Foto: BTG
Kleine leisten Großes in NÖ

Optimierung für Transport und Logistik

Die BTG Spedition und Logistik GmbH ist ein kompetenter Partner für Luft- und Seefracht sowie Lkw-Landungsverkehr und Distributionslogistik.
Von Heute Redaktion
29.10.2026, 12:46
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben

Gegründet im Jahr 1999 ist die BTG Spedition und Logistik GmbH ein kompetenter Partner für Luft- und Seefracht sowie Lkw-Landungsverkehr, Distributionslogistik und Projektgeschäfte.

Die erfahrenen Mitarbeiter in der Zentrale in Wiener Neudorf, am Standort Flughafen Wien-Schwechat und in Niederlassungen in Tschechien sowie der Slowakei unterstützen BTG bei der Optimierung aller Transport- und Logistikanforderungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Facts & Figures

BTG Spedition und Logistik GmbH aus Wiener Neudorf ist seit 2023 mehrheitlich im Eigentum der Schweizer Schneider & Cie. AG. Damit wurden Synergien geschaffen und die Wettbewerbsposition wurde erheblich gestärkt. Thomas Hafner ist Geschäftsführer und mit 15 Prozent beteiligt, Thomas Zangl hält 2,5 Prozent und ist Prokurist. Info: btg.at

Du kennst ein kleines oder mittleres Unternehmen, das Großes leistet? Dann schick uns deinen Vorschlag an [email protected]

red, 29.10.2026, 12:46
Mehr zum Thema
Wirtschaft Niederösterreich

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote