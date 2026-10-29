i Vom Standort IZ NÖ Süd aus am Land, zu Wasser oder in der Luft. Foto: BTG Kleine leisten Großes in NÖ Optimierung für Transport und Logistik Die BTG Spedition und Logistik GmbH ist ein kompetenter Partner für Luft- und Seefracht sowie Lkw-Landungsverkehr und Distributionslogistik. Von Heute Redaktion 29.10.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Gegründet im Jahr 1999 ist die BTG Spedition und Logistik GmbH ein kompetenter Partner für Luft- und Seefracht sowie Lkw-Landungsverkehr, Distributionslogistik und Projektgeschäfte.

Die erfahrenen Mitarbeiter in der Zentrale in Wiener Neudorf, am Standort Flughafen Wien-Schwechat und in Niederlassungen in Tschechien sowie der Slowakei unterstützen BTG bei der Optimierung aller Transport- und Logistikanforderungen.

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Facts & Figures BTG Spedition und Logistik GmbH aus Wiener Neudorf ist seit 2023 mehrheitlich im Eigentum der Schweizer Schneider & Cie. AG. Damit wurden Synergien geschaffen und die Wettbewerbsposition wurde erheblich gestärkt. Thomas Hafner ist Geschäftsführer und mit 15 Prozent beteiligt, Thomas Zangl hält 2,5 Prozent und ist Prokurist. Info: btg.at

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