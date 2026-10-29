i Mehr Freiheit für die Haustiere. Foto: Petwalk Kleine leisten Großes in NÖ Appgesteuerte Türen für Hunde und Katzen Petwalk-Haustiertüren aus Ternitz vermeiden die Nachteile einer klassischen Klappe, die oft Wind, Kälte und fremde Tiere hereinlassen. Von Heute Redaktion 29.10.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

"Wir entwickeln und produzieren weltweit einzigartige, vollautomatische und energieeffiziente Tiertüren. Das ermöglicht Haustieren selbstständige Freiheit – ohne dass ihre Menschen bei Komfort, Sicherheit oder Kontrolle Kompromisse eingehen müssen“, erzählt Stefan Winkler, Geschäftsführer der Petwalk Solutions GmbH in Ternitz.

Petwalk Haustiertüren aus Ternitz: Energieeffizient, 100 Prozent luftdicht und langlebig. Foto: Petwalk

Die Produkte sind Premium-Alternativen zur klassischen Katzen- oder Hundeklappe, sie öffnen vollautomatisch per Chip- oder Bewegungserkennung, sind 100 Prozent luftdicht und haben Dämmwerte auf Passivhausniveau.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Facts & Figures Petwalk Solutions GmbH produziert als Folge eines Forschungsprojekts von 2010 Hightech-Klappen in mehreren Größen mit unter anderem Alarmüberwachung, Anbindung an die Hausalarmanlage sowie komfortabler App-Steuerung. Der Einbau ist in Glas, Wand oder Tür möglich. Info: www.petwalk.at

Du kennst ein kleines oder mittleres Unternehmen, das Großes leistet? Dann schick uns deinen Vorschlag an [email protected]