i Wöllersdorfs Vizebürgermeister Gernot Forster wurde vor Gericht in Wr. Neustadt freigesprochen Weingartner-Foto / picturedesk.com, FPÖ NÖ Wirbel um Wortwahl "Pass auf dich auf, Peter" – Freispruch für FPÖ-Vize Ein Satz nach einer Gemeinderatssitzung brachte Wöllersdorfs Vizebürgermeister Gernot Forster vor Gericht. Nun wurde er freigesprochen. Von Elena Lick 19.11.2026, 15:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein paar Worte, eine Anzeige und schließlich ein Gerichtsverfahren: In Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) sorgte der Satz "Pass auf dich auf, Peter" für juristischen Wirbel. Nun wurde FPÖ-Vizebürgermeister Gernot Forster vom Vorwurf der gefährlichen Drohung freigesprochen.

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Ausgangspunkt war eine Begegnung nach einer Gemeinderatssitzung am 25. Juni 2026. Dabei soll Forster seinem Gemeinderatskollegen Peter Werbik die Worte mitgegeben haben. Dieser fasste die Aussage als gefährliche Drohung auf und erstattete Anzeige.

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"Ich habe niemanden bedroht"

Am Donnerstag musste sich Forster deshalb vor dem Landesgericht Wiener Neustadt verantworten. Wie die FPÖ mitteilte, endete das Verfahren mit einem Freispruch.

"Ich habe von Anfang an klargestellt, dass ich niemanden bedroht habe und zu keinem Zeitpunkt Gewalt androhen wollte", erklärt Forster. Auch eine angebotene Diversion habe er deshalb abgelehnt.

FPÖ-Vize rechnet nach Freispruch ab

Nach dem Freispruch zeigt sich Forster erleichtert, spart aber nicht mit Kritik an seinem Gemeinderatskollegen. "Politische Meinungsverschiedenheiten gehören in den Gemeinderat. Ich empfinde es als schäbig, was hier konstruiert worden ist", so der FPÖ-Politiker.