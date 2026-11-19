i Polizisten hielten gegen 18.45 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer auf der B20 im Ortsgebiet von Traisen an. iStock Polizei-Kontrolle Drogenlenker (34) gestoppt – er wurde schon gesucht Bei einer Verkehrskontrolle in Traisen (Lilienfeld) ging der Polizei ein 34-Jähriger ins Netz. Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl vor. Von Victoria Carina Frühwirth 19.11.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle endete am Mittwochabend (18. November) im Bezirk Lilienfeld mit einer Festnahme. Polizisten hielten gegen 18.45 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer auf der B20 im Ortsgebiet von Traisen an. Dabei machten die Beamten gleich mehrere brisante Entdeckungen.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld gar keine gültige Lenkberechtigung besaß. Zudem bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtmittel.

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Eine anschließende klinische Untersuchung bestätigte den Verdacht: Der 34-Jährige war aufgrund von Drogenkonsum nicht fahrtauglich.

Haftbefehl gegen 34-Jährigen lag bereits vor

Doch damit nicht genug: Bei weiteren Ermittlungen kam ans Licht, dass der Autofahrer bereits von der Justiz gesucht wurde. Gegen ihn lag eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts für Strafsachen Wien wegen eines Verfahrens nach dem Suchtmittelgesetz vor.

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Die Polizisten nahmen den 34-Jährigen noch an Ort und Stelle vorläufig fest. Auf Anordnung des Gerichts wurde er anschließend in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Zusätzlich muss sich der Mann wegen der festgestellten Verkehrsdelikte vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde verantworten.