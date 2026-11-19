i Unfalltragödie auf der A1 bei St. Valentin mit einem Skoda Fabia im Baustellenbereich iStock (Symbol); Google Street View ("Heute"-Montage) Lenker (18) fuhr mit 80 km/h Mädchen (18) tot – 16-Jährige saß mit ihr auf Rückbank Neue Details nach dem fürchterlichen Unfall auf der Westautobahn: Eine 18-Jährige auf der Rückbank war aus einem Pkw gestürzt und starb auf der A1. Von Erich Wessely 19.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfall-Tragödie mit tödlichem Ausgang in der Nacht auf Donnerstag, 19. November, auf der A1 im Bezirk Amstetten: Ein erst 18-jähriges Mädchen wurde aus einem Pkw geschleudert und starb noch an der Unfallstelle – die Hintergründe sind dubios.

Die Fakten: Ein Fahranfänger (18, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf an der Krems) war mit Freunden am 18. November auf der A1 in Richtung Linz unterwegs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Google Map anzeigen

Er lenkte um 23.55 Uhr einen grau-silberfarbenen Skoda Fabia im Baustellenbereich des Gemeindegebiets von St. Valentin. Laut "Heute"-Infos und Zeugenangaben war der Lenker in dem Bereich mit rund 80 km/h unterwegs.

Mädchen nicht angegurtet

Am Beifahrersitz saß ein 18-Jähriger, auf der Rückbank eine 18-Jährige und eine 16-Jährige. Die beiden Mädchen auf der Rückbank dürften laut Polizeiangaben nicht angegurtet gewesen sein. "Aus bisher unbekannter Ursache habe sich die Tür hinter dem Beifahrersitz geöffnet", teilte die Landespolizeidirektion NÖ mit.

Die Bilder des Tages i ?

Notarzt stellte Tod fest

Die 18-Jährige – ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems – fiel aus bisher unbekannter Ursache aus dem Skoda. Nach mehrmaligem Überschlag kam das Mädchen am 2. Fahrstreifen zum Liegen. Trotz Reanimationsmaßnahmen kam für die 18-Jährige jede Hilfe zu spät. Der Notarzt musste noch an der Unfallstelle den Tod feststellen.

Kein Alkohol im Spiel

Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab 0,0 Promille, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl im "Heute"-Gespräch: "Alle Beteiligten werden von einem Kriseninterventionsteam unterstützt."

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion an, die Ermittlungen zu dem Unfalldrama laufen.