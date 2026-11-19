i Seit Sommer 2026 schwingt Markus Höller (50) im Restaurant Clubhaus des Golfresorts Haugschlag (Bezirk Gmünd) den Kochlöffel. Golfresort Haugschlag | Foto: Inge Prader Großes Auftischen an Silvester Restaurant in Golfresort bekommt Haube verliehen Haubenkoch Markus Höller sorgt im Golfresort Haugschlag für Furore. Zu Silvester wartet auf die Gäste ein exklusives 6-Gang-Menü. Von Victoria Carina Frühwirth 19.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Spitzenkoch bringt frischen Wind ins Waldviertel! Seit Sommer 2026 schwingt Markus Höller (50) im Restaurant Clubhaus des Golfresorts Haugschlag (Bezirk Gmünd) den Kochlöffel. Der vielfach ausgezeichnete Haubenkoch hat sich für seine neue Wirkungsstätte einiges vorgenommen. Zum Jahreswechsel dürfen sich Feinschmecker auf ein besonderes Erlebnis freuen.

Denn während die Golfsaison längst vorbei ist, öffnet das Resort von 30. Dezember 2026 bis 3. Jänner 2027 noch einmal seine Türen. Auf dem Programm stehen festliche Tage mit kulinarischen Höhepunkten. Das Herzstück: ein exklusives 6-Gang-Silvestermenü aus der Küche von Markus Höller.

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Erste Haube kam völlig überraschend

Für den gebürtigen Oberösterreicher läuft es im Waldviertel offenbar ganz nach Wunsch. Bereits im ersten Jahr konnte er mit seiner Küche eine GAULT&MILLAU-Haube erkochen. Davon war der Spitzenkoch selbst überrascht.

Auszeichnung für Golfresort Haugschlag i ?

"Ich habe nicht erwartet, dass ich schon im ersten Jahr hier eine Haube bekomme", erzählt Höller im "Heute"-Gespräch. Der Erfolg sei kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. "Wir stellen selbst hohe Anforderungen an uns und sind froh, diese erfüllt zu haben." Dabei setzt der Küchenchef auf Teamarbeit. Sieben Mitarbeiter tüfteln gemeinsam mit ihm an neuen Rezepturen und einer unverwechselbaren kulinarischen Handschrift.

Von Asien direkt ins Waldviertel

Sein Erfolgsrezept: Regionale Zutaten treffen auf internationale Einflüsse. "Wir kochen modern und regional mit einem internationalen Twist", verrät Höller. Der 50-Jährige weiß, wovon er spricht. Er sammelte bereits Erfahrungen bei Spitzenköchen wie Reinhard Gerer, Jörg Wörther und Rudolf Grabner. Als Küchenchef der Wiener Restaurants Artner und Heuer erkochte er sich bis zu drei Hauben.

Doch seine kulinarische Reise führte ihn auch weit über Österreichs Grenzen hinaus. "In der Vergangenheit hat es mich schon nach Spanien und Asien verschlagen, das schmeckt man auch in den Gerichten", erzählt der Koch.

Zu Silvester wird groß aufgetischt

Jetzt will Höller seine Gäste auch zum Jahreswechsel begeistern. Von 30. Dezember bis 3. Jänner verwandelt sich das Golfresort Haugschlag in einen festlichen Treffpunkt für Genießer. Neben dem sechsgängigen Silvestermenü verspricht das Resort ein abwechslungsreiches Feiertagsprogramm.

Die Bilder des Tages i ?

Und eines ist dem Haubenkoch besonders wichtig: Das Waldviertel soll auf seinen Tellern eine Hauptrolle spielen. Internationale Einflüsse sorgen dabei für die eine oder andere geschmackliche Überraschung.

Für Höller könnte der Jahreswechsel kaum schöner ausfallen: Die erste Haube im neuen Restaurant ist bereits geschafft. Jetzt soll auch das Silvestermenü ein Volltreffer werden. Golfkenntnisse braucht es dafür jedenfalls keine.