i Der Lenker hatte keine Chance. Fotokerschi Unternehmer verunfallt Noch am Samstag beim Maturaball, jetzt ist er tot Ein 51-jähriger Unternehmer starb bei einem Unfall in Ennsdorf. In seiner Heimatgemeinde herrscht große Trauer und Entsetzen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag das Mühlviertel erschüttert. Ein 51-jähriger Unternehmer aus Windhaag bei Perg kam in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) mit seinem BMW von der Straße ab und prallte gegen die Betonwand einer Autobahnunterführung. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der 51-Jährige war in Ennsdorf in Richtung St. Valentin unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte auf der linken Seite gegen die Betonwand der Unterführung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lenker im Wrack eingeklemmt.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Passanten reagierten sofort und setzten die Rettungskette in Gang. Auch eine Reanimation wurde versucht. Feuerwehrleute konnten den schwer verletzten Mann schließlich aus dem Fahrzeug befreien. Doch jede Hilfe kam zu spät: Der 51-Jährige starb noch am Unfallort.

Unternehmer war im Ort stark verwurzelt

Bei dem Todesopfer handelt es sich laut "Krone" um Christian D. aus Windhaag bei Perg. Er hatte in Perg ein Reparaturunternehmen gegründet und war auch in seiner Heimatgemeinde engagiert. Der plötzliche Tod sorgt dort für große Bestürzung, heißt es im Bericht.

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Bürgermeister Martin Luger zeigte sich gegenüber der "Krone" tief betroffen. Christian D. sei Ersatzgemeinderat gewesen und habe jahrelang den Musikverein als Obmann geleitet.

Er sei im Ortsleben stark eingebunden gewesen. "Es ist ein großer Verlust, nicht nur für die Familie, sondern auch für unsere Gemeinde", sagte Luger.

Besonders tragisch: Noch am Samstag hatte der Bürgermeister den 51-Jährigen beim Maturaball seiner Tochter getroffen. Seine beiden Kinder würden gerade maturieren, berichtete Luger.