i Steuerungsgruppenleiter Sebastian Stark, Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ecoplus-Prokurist Bernhard Ebner und Leyrer & Graf-Geschäftsführer Stefan Graf (v.l.n.r.) präsentierten die Wirtschaftsstrategie fürs Waldviertel. NLK Pfeiffer Eigene Wirtschaftsstrategie Neue Job-Offensive für das Waldviertel geplant Mit einer neuen Wirtschaftsstrategie will das Land NÖ das Waldviertel stärken. Ab 2027 soll eine Kampagne zusätzliche Fachkräfte anlocken. Von Niederösterreich Heute 18.11.2026, 17:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Waldviertel soll als Wirtschaftsstandort weiter gestärkt werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) präsentierte am Mittwoch bei der Firma Eaton in Schrems (Bezirk Gmünd) gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und Industrie eine neue regionale Wirtschaftsstrategie. Im Mittelpunkt stehen neue Wachstumschancen, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Gewinnung von Fachkräften.

"Das Waldviertel ist eine Region, die oft unterschätzt wird, aber unglaublich viel Potenzial hat", betonte Mikl-Leitner. Mit einer Wirtschaftsleistung von rund 8,6 Milliarden Euro, 104.000 Beschäftigten und mehr als 23.000 Arbeitsstätten sei die Region bereits ein bedeutender Wirtschaftsraum.

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Vier Schwerpunkte für die Zukunft

Die neue Strategie konzentriert sich auf vier Bereiche: Industrie und Produktion, Verarbeitung regionaler Rohstoffe, Gesundheit und Tourismus sowie Sicherheitstechnologien. Ziel sei es, die bestehenden Stärken besser zu vernetzen und das Waldviertel zur "Nachhaltigkeitsregion Österreichs" zu entwickeln.

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Als erste konkrete Maßnahme kündigte Mikl-Leitner eine Fachkräftekampagne für das Frühjahr 2027 an. Unter dem Motto "Wohnen und Arbeiten im Waldviertel" sollen gemeinsam mit ecoplus die beruflichen Möglichkeiten und die Lebensqualität der Region stärker beworben werden. Damit sollen Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeitern unterstützt werden.

Forderung nach weniger Bürokratie

Gleichzeitig richtete die Landeshauptfrau Forderungen an den Bund: "Unsere Betriebe brauchen keine neuen Steuern und Abgaben, sondern niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen."

Auch Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker sprach sich für Entlastungen bei Energie- und Arbeitskosten aus. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauche es Unternehmen, die investieren.

Die Strategie wurde auf Basis von mehr als 300 Gesprächen mit regionalen Vertretern erarbeitet. Steuerungsgruppenleiter Sebastian Stark betonte, dass es nun darum gehe, aus den Plänen konkrete Projekte zu machen. Auch Leyrer-&-Graf-Geschäftsführer Stefan Graf forderte eine rasche Umsetzung.