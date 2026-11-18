i Kollision zwischen zwei Pkw DOKU-NÖ Unfall bei Ybbs Auto-Crash bei Ybbs löst Feuerwehreinsatz aus Zwischen Ybbs und Salling krachten am Dienstag zwei Autos zusammen. Die Feuerwehr rückte zur vermuteten Menschenrettung aus. Von Elena Lick 18.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstagabend, 17. November, kam es zu einem Verkehrsunfall. Zwischen Ybbs und Salling (Bezirk Melk) kollidierten zwei Pkw. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Feuerwehr zur Menschenrettung alarmiert

Die Feuerwehren Ybbs und Salling wurden per Sirene alarmiert. Zunächst ging man von einer notwendigen Menschenrettung aus. Auch das Rote Kreuz und der Samariterbund rückten aus.

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Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es jedoch Entwarnung. Alle Beteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst versorgte die Betroffenen noch an der Unfallstelle.

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Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei folgte die Fahrzeugbergung. Die Feuerwehr brachte beide Autos auf einen Abstellplatz.