Am Dienstagabend, 17. November, kam es zu einem Verkehrsunfall. Zwischen Ybbs und Salling (Bezirk Melk) kollidierten zwei Pkw. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.
Die Feuerwehren Ybbs und Salling wurden per Sirene alarmiert. Zunächst ging man von einer notwendigen Menschenrettung aus. Auch das Rote Kreuz und der Samariterbund rückten aus.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gab es jedoch Entwarnung. Alle Beteiligten hatten ihre Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst versorgte die Betroffenen noch an der Unfallstelle.
Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei folgte die Fahrzeugbergung. Die Feuerwehr brachte beide Autos auf einen Abstellplatz.