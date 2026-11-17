Heftiger Verkehrsunfall am Dienstag, 17. November, im Bezirk Melk: In den frühen Morgenstunden kam ein Auto auf der Straße zwischen Blindenmarkt und Steinakirchen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.
Der Aufprall war so heftig, dass das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert wurde. Erst auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam der Unfallwagen schließlich zum Stillstand.
Sofort wurde ein Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Das Rote Kreuz rückte mit Rettungswagen aus Blindenmarkt und Steinakirchen an. Auch ein Notarzt aus Amstetten sowie die Feuerwehr Blindenmarkt wurden zur Unfallstelle alarmiert.
Insgesamt mussten drei Personen von den Sanitätern und dem Notarzt medizinisch erstversorgt werden. Anschließend wurden alle drei mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum gebracht.
Während sich die Rettungskräfte um die Verletzten kümmerten, übernahm die Feuerwehr Blindenmarkt die Bergung des Unfallwagens. Das Fahrzeug wurde anschließend auf einem Abstellplatz gesichert.
Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten musste die Straße zwischen Blindenmarkt und Steinakirchen für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch völlig unklar.