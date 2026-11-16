i Ein Pkw krachte auf einem Supermarkt-Parkplatz in mehrere Autos. LR Verletzte in Klosterneuburg "Auto flog drüber" – Heftiger Crash auf Parkplatz Ein heftiger Verkehrsunfall sorgte am Montag in Klosterneuburg für Gänsehaut: Ein Pkw krachte auf einem Supermarkt-Parkplatz in mehrere Autos. Von Victoria Carina Frühwirth 16.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Knall am Montag, 16. November, in Klosterneuburg (Bezirk Tulln)! Kurz vor 13 Uhr kam es beim örtlichen Interspar zu einem spektakulären Verkehrsunfall.

Ein grauer Pkw mit Wiener Kennzeichen wurde nach ersten "Heute"-Infos aus einem Kreisverkehr geschleudert und krachte anschließend auf dem Parkplatz in mehrere abgestellte Fahrzeuge.

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Ein "Heute"-Leserreporter war gerade vor Ort, als sich der Unfall ereignete. "Ein grauer Pkw ist aus dem Kreisverkehr geschleudert und über den Parkplatz in einen schwarzen Pkw mit Wiener Kennzeichen gekracht. Zwei weitere Autos dahinter wurden verschoben", schildert der Augenzeuge. Dabei habe es einen heftigen Knall gegeben.

Unfall bei Interspar-Parkplatz in Klosterneuburg i ?

"Muss förmlich über das Auto geflogen sein"

Besonders die Wucht des Aufpralls sorgte beim Leserreporter für Staunen. "Das Unfallauto muss aus dem Kreisverkehr förmlich über das blaue Auto geflogen sein, sonst geht es sich anders gar nicht aus!", so der Leserreporter. Wie genau es zu dem spektakulären Crash kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Zwei Verletzte

Nach ersten "Heute"-Informationen soll es dem Unfalllenker – laut ersten Informationen soll er knapp über 80 Jahre alt sein – soweit gut gehen. Eine andere Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall allerdings verletzt und klagte über Schmerzen.

Rettung versorgte zwei Personen

Das Rote Kreuz Niederösterreich spricht gegenüber "Heute" von zwei Verletzten. Das Rote Kreuz ist mit zwei Rettungstransportwägen und einem Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Bei den Verletzungen dürften die Betroffenen glimpflich davongekommen sein. Laut Facebook-Posting des Roten Kreuzes wurde eine Person leicht verletzt, der zweite Patient wurde begutachtet und musste nicht ins Spital gebracht werden.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die Feuerwehr Klosterneuburg steht im Einsatz. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.