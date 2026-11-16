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Als die ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, war das Wohnhaus bereits stark verraucht.
Als die ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, war das Wohnhaus bereits stark verraucht.
BFKDO Hollabrunn
Dramatische Szenen bei Brand

Wohnhaus in Flammen – Zwei Menschen aus Haus gerettet

Großeinsatz am Montag in Eitzersthal (Hollabrunn)! Bei einem Brand retteten Feuerwehrleute zwei Menschen aus einem völlig verrauchten Wohnhaus.
Von Victoria Carina Frühwirth
16.11.2026, 13:10
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Dramatische Szenen am Montagvormittag in Eitzersthal (Bezirk Hollabrunn)! In einem Nebengebäude war ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch breitete sich rasch aus und drang in ein angrenzendes Wohnhaus ein. Für zwei Menschen wurde die Situation lebensgefährlich.

Notfall am Steuer – Rettungsheli muss kommen

Als die ersten Feuerwehrkräfte am Einsatzort eintrafen, war das Wohnhaus bereits stark verraucht. Die Feuerwehrleute zögerten keine Sekunde: Unter schwerem Atemschutz brachen sie die Eingangstür auf und kämpften sich durch den dichten Rauch zu den eingeschlossenen Personen vor.

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Zwei Menschen ins Spital gebracht

Trotz der schwierigen Bedingungen gelang es den Einsatzkräften, beide Personen innerhalb kurzer Zeit ins Freie zu bringen. Dort wurden sie sofort von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Wie schwer die beiden verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Aufgrund der raschen und starken Brandausbreitung standen insgesamt sechs Atemschutztrupps im Einsatz.

113 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Das Ausmaß des Großeinsatzes war enorm: Neun Feuerwehren rückten mit insgesamt 18 Fahrzeugen an. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz standen 113 Einsatzkräfte im Einsatz. Unterstützung erhielten die Feuerwehrleute durch ein Einsatzleitfahrzeug aus Sitzendorf sowie eine Drohnengruppe, die bei der Lagebeurteilung half.

Neben Feuerwehr und Rettung waren auch die Polizei und das Bezirksfeuerwehrkommando Hollabrunn vor Ort. Insgesamt neun Feuerwehren aus der Region waren alarmiert worden.

VF, 16.11.2026, 13:10
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