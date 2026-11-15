i Menschenrettung nach medizinischem Notfall FF Klosterneuburg Klosterneuburg Notfall am Steuer – Rettungsheli muss kommen Nach einem medizinischen Notfall verlor ein Autofahrer in Klosterneuburg die Kontrolle über seinen Wagen. Zwei Personen mussten ins Spital. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 16:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein medizinischer Notfall am Steuer hat am Samstagvormittag (14. November) auf der B14-Umfahrungsstraße in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Autofahrer verlor gegen 11 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen den Fahrbahnrand und kam schließlich zum Stillstand.

Lenker mit Notarzthubschrauber ins Spital

Die beiden Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg, das Rote Kreuz und die Polizei rückten zur Menschenrettung aus. Der Lenker wurde vor Ort vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt. Anschließend brachte ihn ein Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Menschenrettung nach medizinischem Notfall i ?

Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei barg die Feuerwehr den beschädigten Pkw und stellte ihn gesichert ab. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.