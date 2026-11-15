Notfall am Steuer – Rettungsheli muss kommen

Ein medizinischer Notfall am Steuer hat am Samstagvormittag (14. November) auf der B14-Umfahrungsstraße in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein Autofahrer verlor gegen 11 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen den Fahrbahnrand und kam schließlich zum Stillstand.
Die beiden Wachen der Feuerwehr Klosterneuburg, das Rote Kreuz und die Polizei rückten zur Menschenrettung aus. Der Lenker wurde vor Ort vom Roten Kreuz und einem Notarzt versorgt. Anschließend brachte ihn ein Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus.
Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls ins Spital gebracht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei barg die Feuerwehr den beschädigten Pkw und stellte ihn gesichert ab. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.