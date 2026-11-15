Auto in Vollbrand – Lenkerin rettet sich

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Freitagabend auf der Südostautobahn (A3). Kurz nach 18 Uhr bemerkte eine junge Autofahrerin plötzlich Brandgeruch in ihrem Pkw. Sie reagierte sofort, hielt am Pannenstreifen an und brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Wenige Augenblicke später stand ihr Wagen in Flammen.
"Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand der Pkw bereits in Vollbrand", berichtet Karl Wagner, Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Die Florianis bekämpften die Flammen mit Wasser und Löschschaum. Anschließend wurde das ausgebrannte Fahrzeug mit einem Kran geborgen.
Die Lenkerin blieb unverletzt und wurde vom Samariterbund Ebreichsdorf betreut. Für die Reinigung der Fahrbahn musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Die A3 war in Fahrtrichtung Wien rund eine Stunde gesperrt.