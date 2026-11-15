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Feuerwehr-Einsatz auf A3
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Thomas Lenger
Feuerwehr-Einsatz auf A3

Auto in Vollbrand – Lenkerin rettet sich

Eine junge Autofahrerin bemerkte auf der A3 plötzlich Brandgeruch. Kurz nachdem sie ausgestiegen war, stand ihr Wagen in Vollbrand.
Von Niederösterreich Heute
15.11.2026, 11:24
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Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Freitagabend auf der Südostautobahn (A3). Kurz nach 18 Uhr bemerkte eine junge Autofahrerin plötzlich Brandgeruch in ihrem Pkw. Sie reagierte sofort, hielt am Pannenstreifen an und brachte sich rechtzeitig in Sicherheit. Wenige Augenblicke später stand ihr Wagen in Flammen.

Feuerwehr löschte brennendes Auto

"Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stand der Pkw bereits in Vollbrand", berichtet Karl Wagner, Einsatzleiter der Feuerwehr Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Die Florianis bekämpften die Flammen mit Wasser und Löschschaum. Anschließend wurde das ausgebrannte Fahrzeug mit einem Kran geborgen.

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Die Lenkerin blieb unverletzt und wurde vom Samariterbund Ebreichsdorf betreut. Für die Reinigung der Fahrbahn musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Die A3 war in Fahrtrichtung Wien rund eine Stunde gesperrt.

red, 15.11.2026, 11:24
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