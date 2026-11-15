i Der Traum vom eigenen Haus platzt für immer mehr Niederösterreicher. iStock Zwei Bauunternehmen insolvent Häuslbauer können nicht bezahlen – Baufirmen pleite Die Baukrise fordert weitere Opfer: Zwei Firmen aus NÖ sind insolvent. 51 Mitarbeiter sind betroffen, die Schulden gehen in die Millionen. Von Victoria Carina Frühwirth 15.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Traum vom eigenen Haus platzt für immer mehr Niederösterreicher. Hohe Baukosten und strengere Regeln bei der Kreditvergabe haben den Markt für Einfamilienhäuser massiv einbrechen lassen. Die Folgen bekommen nun auch die Baufirmen zu spüren. Im Waldviertel mussten gleich zwei Unternehmen Insolvenz anmelden.

Baufirma mit vier Millionen Euro Schulden

Die Schiller Ges.m.b.H. aus Grafenschlag (Bezirk Zwettl) hat am Landesgericht Krems ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Laut Kreditschutzverband KSV1870 hat das Unternehmen rund vier Millionen Euro Schulden. 17 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

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Als Gründe für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen die Folgen der Corona-Pandemie und die Einschränkungen bei der Immobilienfinanzierung durch Banken.

Immer mehr Menschen können sich den Bau eines Einfamilienhauses nicht mehr leisten oder bekommen dafür keinen entsprechenden Kredit. Die Nachfrage ist eingebrochen. Für die Baufirmen bedeutet das weniger Aufträge und zunehmenden finanziellen Druck.

Auch Tochterfirma ist pleite – 34 Jobs betroffen

Besonders bitter: Auch die Tochtergesellschaft Schiller Service Ges.m.b.H. musste Insolvenz anmelden. Das Unternehmen, das Arbeitskräfte für die Muttergesellschaft bereitstellt, hat ein Konkursverfahren beantragt.

Eine Fortführung des Betriebs ist nicht geplant. Weitere 34 Mitarbeiter sind betroffen. Wie hoch die Schulden der Tochterfirma sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Damit stehen bei den beiden Unternehmen insgesamt 51 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Jetzt wird um die Zukunft der Baufirma gekämpft

Für die Schiller Ges.m.b.H. gibt es zumindest noch Hoffnung. Das Unternehmen strebt eine Sanierung an. Gläubiger sollen innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent ihrer Forderungen zurückbekommen.

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Ob die Rettung gelingt, ist allerdings offen. "Der nunmehr zu bestellende Insolvenzverwalter wird in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen aufrechterhalten werden können", erklärt Jürgen Gebauer vom KSV1870.

Die Pleite zeigt, wie hart die Krise am Häusermarkt mittlerweile auch heimische Betriebe trifft. Während für viele Niederösterreicher der Traum vom Eigenheim in weite Ferne rückt, kämpfen Baufirmen ums wirtschaftliche Überleben.