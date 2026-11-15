i Symbolbild eines beschädigten Autos iStock (Symbol) Wichtige Tipps Feuerwehr warnt: Jetzt droht Gefahr auf Straßen Schlechte Sicht und Wildwechsel sorgen für gefährliche Situationen. Die Feuerwehr im Bezirk Amstetten warnt und gibt wichtige Tipps. Von Niederösterreich Heute 15.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der früher einsetzenden Dunkelheit steigt auch die Unfallgefahr auf Niederösterreichs Straßen. Besonders in der Dämmerung kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Feuerwehren im Bezirk Amstetten müssen in dieser Zeit vermehrt zu Verkehrsunfällen ausrücken. Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber warnt daher vor den Risiken und gibt wichtige Sicherheitstipps.

Nicht auf Lichtautomatik verlassen

Eine häufig unterschätzte Gefahr ist die schlechte Sichtbarkeit von Fahrzeugen. Autofahrer sollten sich laut Feuerwehr nicht ausschließlich auf die Lichtautomatik verlassen, sondern bei Dämmerung das Abblendlicht manuell einschalten. Dadurch werden auch die Heckleuchten aktiviert.

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Zudem sollte die Geschwindigkeit stets den Sichtverhältnissen angepasst werden. Verschmutzte Windschutzscheiben und beschlagene Spiegel können die Blendwirkung durch entgegenkommende Fahrzeuge zusätzlich verstärken. Wer von der tiefstehenden Sonne oder dem Fernlicht anderer Fahrzeuge geblendet wird, sollte sich am rechten Fahrbahnrand orientieren.

Achtung vor Wildwechsel

Besonders gefährlich wird es im Herbst und Frühjahr durch Wildwechsel. Gerade in den Morgen- und Abendstunden sind viele Tiere unterwegs. Taucht plötzlich ein Reh am Straßenrand auf, rät die Feuerwehr, sofort abzublenden und kontrolliert zu hupen.

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Autofahrer sollten außerdem mit weiteren Tieren rechnen. Denn Wildtiere sind häufig in Gruppen unterwegs. Ist ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern, empfiehlt die Feuerwehr eine kontrollierte Notbremsung. Riskante Ausweichmanöver könnten weitaus schwerere Folgen haben als der Zusammenstoß mit dem Tier.

Nach Unfall richtig reagieren

Kommt es dennoch zu einem Unfall, hat die eigene Sicherheit oberste Priorität. Die Feuerwehr empfiehlt, sofort die Warnblinkanlage einzuschalten und das Fahrzeug möglichst weit rechts abzustellen.

Vor dem Aussteigen sollte unbedingt eine Warnweste angezogen werden. Anschließend muss die Unfallstelle mit einem Pannendreieck in ausreichendem Abstand abgesichert werden. Auf Landstraßen empfiehlt die Feuerwehr mindestens 100 bis 150 Meter.

Bei Wildunfällen muss zudem die Polizei verständigt werden. Verletzte oder tote Tiere dürfen keinesfalls selbst berührt oder mitgenommen werden. Neben der Verletzungsgefahr besteht auch ein Infektionsrisiko.