i Rüde "Benny" und das Rettungsteam Tierschutzverein-Ybbstal "Benny" auf Abwegen Hund "Benny" nach drei Wochen aus Felsspalte gerettet Drei Wochen lang wurde der Vierbeiner schmerzlich vermisst. Jetzt hat die Geschichte endlich ein Happy End. Von Elena Lick 14.11.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ende Oktober war der Rüde "Benny" seinem Herrchen im Ybbstal entlaufen. Seither versuchte dieser verzweifelt, seinen Vierbeiner wiederzufinden. Ganze Suchteams und auch Drohnenflüge durchkämmten regelmäßig das Gebiet, auch der Tierschutzverein Ybbstal half mit. Lange Zeit jedoch ohne Erfolg. Aufgeben wollte der Besitzer seinen besten Freund aber nie.

Hund "Benny" konnte nach drei Wochen endlich nach Hause i ?

Dann die Wende: Nach Wochen voller Warten, Sorgen und Fürchten wurde der vermisste Vierbeiner doch noch ausfindig gemacht! Der Tierschutzverein Ybbstal gibt auf "Heute"-Anfrage bekannt: "In letzter Zeit haben Anrainer einen Hund auf der anderen Ybbs-Seite strawanzen gesehen. Die haben uns den Hund auch gemeldet."

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Mit diesem wichtigen Hinweis und nach wochenlanger Suche konnte "Benny" endlich in einer Felsspalte nahe der Ybbs gefunden werden. Der Tierschutzverein kam zu Hilfe und Mitarbeiter Dietmar kletterte zu dem Vierbeiner die Felsspalte hinunter. Dort konnte der Vierbeiner sicher angeleint und seinem überglücklichen Besitzer übergeben werden.

"Bennys" Schlafplatz war eine Felsspalte

Ob "Benny" die gesamten drei Wochen in der Felsspalte verweilte und wie er in der Natur so lange allein überlebte, ist unklar.

Die Bilder des Tages i ?

"Beide haben sich beim Wiedersehen unglaublich gefreut. Der Hund hat mit dem Schwanz gewedelt und bei seinem Besitzer sind die Freudentränen gekullert. Es war eine unbeschreibliche Erleichterung", so der Tierschutzverein.

Dank der Hilfe des Tierschutzvereins Ybbstal muss "Benny" nicht länger auf dem sandigen Felsvorsprung schlafen.