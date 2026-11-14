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Viele Jungbäume abgestorben

Trockenheit setzt Christbäumen massiv zu

Die Trockenheit hat Niederösterreichs Christbaumbauern zugesetzt. Besonders Jungpflanzen sind betroffen. Für Käufer gibt es aber gute Nachrichten.
Von Elena Lick
14.11.2026, 11:00
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Weihnachten rückt näher und auf Niederösterreichs Christbaumhöfen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Doch das heurige Jahr war für viele Christbaumbauern alles andere als einfach. Die Trockenheit hat vor allem bei jungen Bäumen deutliche Spuren hinterlassen.

Das Problem: Frisch gesetzte Christbäume haben noch keine ausreichend tiefen Wurzeln, um an Wasser aus tieferen Bodenschichten zu gelangen. Viele Jungpflanzen haben die Trockenheit deshalb nicht überstanden. "Unsere jungen Bäumchen haben es heuer nicht leicht gehabt. Ein Großteil davon muss neu gesetzt werden", erklärt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbauern.

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Gute Nachrichten für Christbaumkäufer

Wer sich jetzt Sorgen um seinen Weihnachtsbaum macht, kann allerdings aufatmen. Ältere Tannen haben die trockenen Monate deutlich besser überstanden. Dank ihrer tiefen Wurzeln konnten sie sich auch bei wenig Niederschlag mit Wasser versorgen.

Die Qualität der Christbäume soll deshalb nicht unter den schwierigen Bedingungen gelitten haben. Laut Reithner können die heimischen Betriebe auch heuer wieder Bäume in hervorragender Qualität anbieten.

Erste Weihnachtsbäume stehen schon bereit

Auf den Christbaumhöfen beginnt unterdessen bereits das Geschäft mit Adventbäumen und Schmuckreisig.

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El , 14.11.2026, 11:00
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