i Die Tankstelle wird in den kommenden Monaten abgerissen, heißt es. L & S Tanktechnik Trotz Abrissplänen Wut-Tankstelle soll bald um 64.000 € versteigert werden Neue Wende im Tankstellen-Wirbel in Wöllersdorf (NÖ): Obwohl die Anlage abgerissen werden soll, steht nun eine neue Versteigerung an. Von Victoria Carina Frühwirth 13.11.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um eine der umstrittensten Tankstellen Niederösterreichs geht in die nächste Runde! Erst diese Woche wurde bekannt, dass die geschlossene Tankstelle in Wöllersdorf-Steinabrückl (Bezirk Wiener Neustadt-Land) abgerissen werden soll – "Heute" berichtete. Doch jetzt kommt die nächste Überraschung: Die Immobilie steht erneut zur Zwangsversteigerung.

Versteigerung bereits im Februar

Wie aus aktuellen Versteigerungsunterlagen hervorgeht, soll die Tankstelle an der B21 am 16. Februar 2027 um 10.30 Uhr beim Bezirksgericht Wiener Neustadt unter den Hammer kommen. Der Schätzwert liegt bei gerade einmal 64.000 Euro. Auch das geringste Gebot beträgt 64.000 Euro. Wer mitbieten möchte, muss ein Vadium von 6.400 Euro hinterlegen.

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Dafür gibt es laut Immobilieninserat ein Grundstück mit rund 4.323 Quadratmetern Fläche samt ehemaliger Tankstellenanlage. Allerdings dürfte auf einen möglichen Käufer einiges an Arbeit zukommen.

Gutachter bezeichnet Gebäude als abbruchreif

Denn der Zustand der Anlage ist alles andere als erfreulich. In den Versteigerungsunterlagen (veröffentlicht am 6. November 2026) wird das alte Tankwarthäuschen aus wirtschaftlicher Sicht als abbruchreif bezeichnet. Die Asphaltflächen seien brüchig, die Außenanlagen vernachlässigt und sichtbare Leitungen der unterirdischen Tanks verrostet. Immerhin: Das Flugdach wird als augenscheinlich brauchbar beschrieben.

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Besonders kurios: Eigentlich wird ebenjene Anlage gerade wieseneben gemacht. Die Firma L&S Tanktechnik aus Leobersdorf wurde von Familienmitgliedern des Besitzers mit dem Abriss beauftragt. Rund 200.000 Euro sollen die Arbeiten kosten, bis März 2027 soll das Gelände komplett geräumt sein. Ein Drittel der Summe wurde laut Firmenangaben bereits bezahlt.

Tankreinigungen an Tankstelle in Wöllersdorf i ?

Damit überschneiden sich die Pläne: Während die Abrissarbeiten laufen sollen, ist für Februar bereits die nächste Versteigerung angesetzt. Ob der Termin tatsächlich stattfindet und in welchem Zustand die Immobilie dann angeboten wird, ist derzeit offen.

Hunderte Autofahrer bekamen Klagsdrohungen

Die Tankstelle sorgte in den vergangenen Monaten österreichweit für Aufregung. Seit 1. Juli 2026 ist der Betrieb geschlossen. Trotzdem erhielten zahlreiche Autofahrer, die auf dem Grundstück kurz stehen blieben oder umdrehten, Zahlungsaufforderungen über mehrere Hundert Euro – "Heute" berichtete ausführlich.

Besonders aufsehenerregend war der Fall eines 84-jährigen Motorradfahrers. Weil er vier Minuten auf dem Gelände hielt, um mit seiner Frau zu telefonieren, sollte er 374 Euro bezahlen. Ein anderer Biker sollte für gerade einmal 56 Sekunden Aufenthalt sogar 642 Euro hinblättern.

Die Bilder des Tages i ?

Für den Tankstellenbesitzer lief zuletzt nicht alles nach Plan. Sein bisheriger Anwalt beendete die Zusammenarbeit, kurz darauf stieg auch das beauftragte Inkassobüro aus. Gegen dieses läuft zudem ein Gewerbeverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling.

Bereits einmal ohne Käufer geblieben

Schon im Sommer sollte die Tankstelle, die seit 1. Juli 2026 geschlossen ist, zwangsversteigert werden. Doch damals fand sich laut Medienberichten kein Interessent. Nun folgt der nächste Anlauf. Ob sich diesmal jemand für die Immobilie findet, bleibt abzuwarten.