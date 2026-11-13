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Die Beamten führten ein Planquadrat durch.
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Scharfe Kontrollen

Polizei kündigt großes Planquadrat im Burgenland an

Autofahrer aufgepasst! Am Samstag führt die Polizei im gesamten Burgenland verstärkte Kontrollen durch. Auch in der Adventzeit wird kontrolliert.
Von Niederösterreich Heute
13.11.2026, 18:00
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Ausflügler aus NÖ und Wien aufgepasst: Am Samstag (14. November) müssen sich Autofahrer im gesamten Burgenland auf verstärkte Polizeikontrollen einstellen. Die Landespolizeidirektion kündigte für diesen Tag eine groß angelegte Schwerpunktaktion auf den Straßen des Bundeslandes an.

Großes Planquadrat! Polizei nimmt Lenker ins Visier

Unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung werden Polizisten sämtlicher Bezirkspolizeikommanden sowie des Stadtpolizeikommandos Eisenstadt im Einsatz stehen. Ziel der Aktion ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

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Alkohol, Drogen und Tempo im Visier

Besonderes Augenmerk legen die Beamten auf Alkohol und Drogen am Steuer. Zudem werden Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen durchgeführt. Auch die Einhaltung der Gurtenpflicht sowie das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung stehen im Fokus.

Kontrolliert wird sowohl auf Schnellstraßen und Autobahnen als auch auf dem untergeordneten Straßennetz. Neben den Fahrzeugen werden auch die Lenker überprüft.

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Weitere Kontrollen vor Weihnachten

Mit dem Planquadrat am Samstag ist es allerdings nicht getan. Die Polizei kündigt bereits weitere verstärkte Verkehrskontrollen während der Vorweihnachtszeit an.

Über die Ergebnisse der landesweiten Schwerpunktaktion will die Landespolizeidirektion im Anschluss gesondert informieren.

red, 13.11.2026, 18:00
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