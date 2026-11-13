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Das Opfer (31) wurde schwer verletzt.
Das Opfer (31) wurde schwer verletzt.
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Opfer schwer verletzt

Blutige Attacke in NÖ: Frau sticht viermal auf Mann ein

Eine 30-Jährige soll in NÖ viermal auf ihren Mann eingestochen haben. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt. Die Hintergründe sind unklar.
Von Niederösterreich Heute
13.11.2026, 18:42
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Schreckliche Szenen spielten sich am Freitagnachmittag im Bezirk Hollabrunn ab. In der Katastralgemeinde Dietersdorf soll eine 30-Jährige im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung mehrmals auf ihren Mann (31) eingestochen haben.

Das Opfer überlebte den Angriff, wurde aber schwer verletzt. Der 31-Jährige wurde notfallmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, berichtet der "Kurier" unter Berufung auf die Polizei.

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Vier Messerstiche

Was genau Auslöser für die blutige Auseinandersetzung war, ist aktuell unklar. Die Ermittlungen laufen. Die 30-Jährige soll nun von den Beamten befragt werden. Bei der Tatwaffe habe es sich um ein Messer gehandelt.

Damit soll die Frau mindestens viermal zugestochen haben. Am Nachmittag waren noch Mord- und Tatortermittler des LKA in Dietersdorf vor Ort. Die Spuren an der Einsatzörtlichkeit werden gesichert. Unklar ist auch, ob die Frau zuerst von dem Mann angegriffen wurde.

red, Akt. 13.11.2026, 18:46, 13.11.2026, 18:42
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