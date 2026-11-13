i Das Opfer (31) wurde schwer verletzt. iStock Opfer schwer verletzt Blutige Attacke in NÖ: Frau sticht viermal auf Mann ein Eine 30-Jährige soll in NÖ viermal auf ihren Mann eingestochen haben. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt. Die Hintergründe sind unklar. Von Niederösterreich Heute 13.11.2026, 18:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Szenen spielten sich am Freitagnachmittag im Bezirk Hollabrunn ab. In der Katastralgemeinde Dietersdorf soll eine 30-Jährige im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung mehrmals auf ihren Mann (31) eingestochen haben.

Das Opfer überlebte den Angriff, wurde aber schwer verletzt. Der 31-Jährige wurde notfallmedizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht, berichtet der "Kurier" unter Berufung auf die Polizei.

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Vier Messerstiche

Was genau Auslöser für die blutige Auseinandersetzung war, ist aktuell unklar. Die Ermittlungen laufen. Die 30-Jährige soll nun von den Beamten befragt werden. Bei der Tatwaffe habe es sich um ein Messer gehandelt.

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Damit soll die Frau mindestens viermal zugestochen haben. Am Nachmittag waren noch Mord- und Tatortermittler des LKA in Dietersdorf vor Ort. Die Spuren an der Einsatzörtlichkeit werden gesichert. Unklar ist auch, ob die Frau zuerst von dem Mann angegriffen wurde.