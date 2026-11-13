Maja (21) rockt bei "The Voice" Richtung Finale

Sie singt, die Coaches staunen! Maja Atzmüller (21) aus St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln hat bei der deutschen Castingshow "The Voice of Germany" einen beeindruckenden Lauf hingelegt. Mit ihrer kraftvollen Rockstimme schaffte es die Niederösterreicherin unter die letzten 36 Talente. Jetzt wartet die nächste große Hürde.
Schon bei ihrer Blind Audition mit Janis Joplins "Piece of My Heart" ließ Maja aufhorchen. Coach Rea Garvey drückte bereits nach wenigen Sekunden auf den Buzzer. Nach dem Auftritt war er so begeistert, dass er sogar eine Zugabe verlangte.
Auch Shirin David staunte über die 21-Jährige. Ihr Auftritt erinnerte die Rapperin an Queen-Legende Freddie Mercury.
In der nächsten Runde legte Maja noch einmal nach. Gemeinsam mit Ruben Claro sang sie Billy Idols Rockhit "Rebel Yell". Das Duett kam bei den Coaches bestens an.
Sarah Engels bezeichnete die Niederösterreicherin als "Granate". Rea Garvey entschied sich schließlich dafür, sowohl Maja als auch Ruben in die nächste Runde mitzunehmen.
Auch im Internet geht der Auftritt durch die Decke: Das gemeinsame Battle-Video wurde auf TikTok bereits knapp eine Million Mal aufgerufen.
Ab 13. November steht Maja in den sogenannten Teamfights auf der Bühne. Dort entscheidet sich, wer den Sprung ins Halbfinale schafft.
Sollte die 21-Jährige auch diese Runde überstehen, könnte sie bald auf die Stimmen der Zuschauer angewiesen sein. Denn im Halbfinale entscheidet das Publikum mit, wer ins große Finale einzieht.
Die Musik begleitet Maja schon seit ihrer Kindheit. "Ich bin singend aufgewachsen", erzählt sie. Ihre Eltern gründeten das niederösterreichische Hörkunstfestival "Eing'steckt is!", bei dem die junge Sängerin bereits mehrfach auf der Bühne stand.
Außerdem ist Maja Mitglied der Band "LAiDT", die heuer ihre ersten Songs veröffentlicht hat.
Für die Niederösterreicherin ist die Teilnahme an der Castingshow schon jetzt etwas ganz Besonderes. "Es hat mein Leben verändert - eine der coolsten Erfahrungen, die ich bis jetzt machen durfte!", schwärmt sie.
Ob Maja auch die nächste Runde rockt, entscheidet sich nun bei den Teamfights.