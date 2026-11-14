i "Früher waren Namenstage wichtiger als Geburtstage", erklärte Verbandsvorsitzender Peter Pitzinger (l.). Wolfgang Zarl Besonders hohen Stellenwert Namenstag – alte Tradition soll wieder aufleben Der Katholische Familienverband in NÖ will eine fast vergessene Tradition wiederbeleben: das Gratulieren zum Namenstag. Von Victoria Carina Frühwirth 14.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine alte Tradition gerät immer mehr in Vergessenheit: das Gratulieren zum Namenstag. Der Katholische Familienverband der Diözese St. Pölten will das ändern und erinnert daran, dass der Namenstag früher einen besonders hohen Stellenwert hatte.

"Früher waren Namenstage wichtiger als Geburtstage", erklärt Verbandsvorsitzender Peter Pitzinger. Er möchte die Menschen dazu ermuntern, wieder öfter an die Namenstage ihrer Liebsten zu denken.

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Noah, Paul und Maria besonders beliebt

Dabei sind Vornamen mit christlichem Hintergrund nach wie vor weit verbreitet. Wie Erhebungen der Statistik Austria zeigen, zählen biblische Namen wie Noah und Paul zu den beliebtesten Vornamen. Auch Maria und Anna sind weiterhin populär.

Hinter vielen dieser Namen steckt eine jahrhundertealte Geschichte. "Zu jedem Namen gehört im Christentum ein Namenspatron, ein Heiliger, der als ermutigendes Vorbild und als Schutzheiliger über dem Leben seiner Namensträger steht", so Pitzinger.

Eigenes Büchlein soll Tradition retten

Damit die Bedeutung der Namenstage nicht endgültig verloren geht, hat der Katholische Familienverband ein eigenes Büchlein herausgegeben. Darin gibt es Informationen über beliebte Vornamen und berühmte Heilige.

Die Bilder des Tages i ?

Für alle, die gerne feiern, hat die alte Tradition einen besonderen Vorteil: Neben dem Geburtstag gibt es damit gleich einen zweiten Anlass, um Glückwünsche entgegenzunehmen.