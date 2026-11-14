i Drei Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt, vier Menschen wurden verletzt. FF Biedermannsdorf Vier Verletzte auf der B11 Crash mit drei Autos – Feuerwehr rettet Hund "Tessa" Heftiger Unfall am Freitag in Biedermannsdorf (Mödling): Drei Autos krachten zusammen, vier Menschen wurden verletzt. Auch ein Hund war betroffen. Von Victoria Carina Frühwirth 14.11.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einsatz am Freitag, dem 13. November, in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling)! Um 14.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der B11 alarmiert. Drei Fahrzeuge waren in den Crash verwickelt, vier Menschen wurden verletzt.

Als die Feuerwehrleute am Unfallort eintrafen, wurden die Verletzten bereits vom Rettungsdienst versorgt. Vier Personen mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hund "Tessa" saß noch im Unfallauto

Besonders dramatisch: In einem der Unfallfahrzeuge befand sich noch ein Hund namens "Tessa". Die Feuerwehr kümmerte sich um den Vierbeiner und konnte ihn anschließend einer vertrauten Person übergeben.

Frontalcrash fordert vier Verletzte i ?

Für die Einsatzkräfte war die Arbeit damit aber noch nicht vorbei. Die beschädigten Fahrzeuge mussten mit einem Kran und einer Abschleppbrille geborgen werden. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Während der Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr durch das Ortsgebiet von Biedermannsdorf um.

Die Bilder des Tages i ?

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Für Vierbeiner "Tessa" endete der Einsatz jedenfalls glimpflich: Sie konnte in vertraute Hände übergeben werden.