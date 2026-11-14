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(v.l.n.r.): Abteilungsleiter Christoph Reiter-Havlicek (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement), Landesrätin Susanne Rosenkranz, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und der Leiter der Straßenmeisterei Krems Gert Kratzer
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Dieter Kraus
Kremser Spital profitiert

Sonnenstrom in Krems: Über 1.000 PV-Module für Spital

In Krems versorgt eine neue Photovoltaikanlage auf der Straßenmeisterei das Universitätsklinikum mit Sonnenstrom. Das Modell ist eine Premiere in NÖ.
Von Victoria Carina Frühwirth
14.11.2026, 12:00
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In Krems geht das Land Niederösterreich neue Wege bei der Stromversorgung: Eine Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Straßenmeisterei produziert ab sofort Sonnenstrom, der dem Uniklinikum Krems zugutekommt. Möglich macht das eine eigens gegründete regionale Energiegemeinschaft. Für das Land ist es das erste Projekt dieser Art.

PV-Förderung vor dem Aus – das ändert sich jetzt

440.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr

Die neue Anlage umfasst insgesamt 1.118 Solarmodule und erzeugt jährlich rund 440.000 Kilowattstunden Strom. Die gesamte Produktion wird in die Energiegemeinschaft eingespeist und vorrangig dem Universitätsklinikum Krems zugeordnet. Das ist besonders für das Spital interessant: Durch den Betrieb rund um die Uhr und die zahlreichen medizinischen Einrichtungen ist der Strombedarf entsprechend hoch.

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Doch nicht nur die Straßenmeisterei liefert Energie. Auch überschüssiger Sonnenstrom von den Photovoltaikanlagen der Bezirkshauptmannschaft Krems und der Landwirtschaftlichen Fachschule Krems fließt in die Gemeinschaft.

Land will neue Stromversorgung testen

"Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung unserer Energieversorgung", erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Der erzeugte Sonnenstrom werde nicht mehr nur für den Eigenbedarf eines einzelnen Gebäudes genutzt, sondern gezielt anderen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Die Energiegemeinschaft hat im Herbst 2026 ihren Betrieb aufgenommen. In einer ersten Testphase wird nun untersucht, wie gut die gemeinsame Stromnutzung funktioniert und welches Potenzial das Modell für weitere öffentliche Einrichtungen bietet.

FPÖ wettert gegen Energiepolitik der Bundesregierung

Für Niederösterreich könnte das Projekt damit zum Vorbild werden: Sonnenstrom, der an einem Landesstandort erzeugt wird, soll künftig auch dort genutzt werden können, wo besonders viel Energie gebraucht wird.

VF, 14.11.2026, 12:00
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