i Hans Handler (Wirtschaftshof), Manfred Holzgethan (WNSKS), Stadtrat LAbg. Franz Dinhobl, Gemeinderat LAbg. Matthias Zauner und Christian Jäche (Wirtschaftshof). Stadt Wiener Neustadt/Weller Neue Parkplätze, Grüninseln 350.000 Euro für neue Straße in Wiener Neustadt Die Luchspergergasse in Wiener Neustadt wurde um 350.000 Euro umgestaltet. Neue Parkplätze, Grüninseln und Maßnahmen für mehr Sicherheit. Von Niederösterreich Heute 14.11.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen: Die Stadt Wiener Neustadt hat die Luchspergergasse umfassend neugestaltet. Insgesamt 350.000 Euro wurden investiert, um die Straße klimafitter zu machen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit für die Anrainer zu erhöhen.

Im Zuge der Arbeiten wurden 22 versickerungsoffene Parkplätze in Schotterbauweise geschaffen. Neue Grüninseln strukturieren die Fahrbahn und sollen für ein attraktiveres Straßenbild sorgen. Die Maßnahmen sind eine Fortsetzung der bereits 2025 begonnenen Neugestaltung.

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Kreuzung wurde angehoben

Ein besonderes Augenmerk lag auf der Verkehrssicherheit. So wurde die Kreuzung mit der Alois Wrubel-Gasse angehoben. Zusätzlich wurden Aufmerksamkeitsfelder sowie 30er-Markierungen auf der Fahrbahn angebracht, um Autofahrer auf die Verkehrssituation hinzuweisen.

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Bei der Planung wurden auch die Anrainer eingebunden. Im Rahmen einer Bürgerinformation konnten sie ihre Ideen und Anliegen einbringen.

"Spürbarer Unterschied" für Anrainer

"Es sind gerade diese Verbesserungen direkt vor der eigenen Haustüre, die für die Menschen vor Ort einen spürbaren Unterschied machen", betonen Stadtrat Franz Dinhobl und Gemeinderat Matthias Zauner (beide ÖVP).

Mit den neuen Grünflächen, klimafitten Parkplätzen und Sicherheitsmaßnahmen soll die Aufenthaltsqualität in der Luchspergergasse langfristig verbessert werden.