i Feierliche Eröffnung des neuen Nah & Frisch Hybridmarktes in St. Martin-Karlsbach.

Personen v. l. n. r.: Thomas Grill (Kastner), VBGM Robert Döller, BGM Florian Weigl, Ulrike und Markus Mayr (Nah & Frisch-Betreiber), LAbg. Silke Dammerer, Bezirksstellenleiter der WKNÖ Bezirk Melk Andreas Hofbauer Marktgemeinde St. Martin-Karlsbach Feierliche Eröffnung Neuer Hybridmarkt soll Nahversorgung am Land sichern Gemeinschaftsprojekt setzt Bürgerwunsch aus der Gemeindevision um und sichert langfristig die Nahversorgung im Ortskern. Von Elena Lick 14.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitag wurde der neue Hybridmarkt von Nah & Frisch Mayr feierlich eröffnet. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus Wirtschaft und Gemeinde, feierten gemeinsam mit der Unternehmerfamilie Mayr diesen wichtigen Meilenstein.

Ein Wunsch aus der Bevölkerung wird Wirklichkeit

Die Sicherung der Nahversorgung und flexiblere Einkaufsmöglichkeiten waren zentrale Anliegen der Bevölkerung. Mit dem neuen Hybridmarkt konnte nun ein konkreter Bürgerwunsch umgesetzt werden.

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Feierliche Eröffnung des neuen Nah & Frisch Hybridmarktes in St. Martin-Karlsbach. i ?

Das moderne Konzept verbindet persönliche Betreuung mit flexiblen Selbstbedienungsmöglichkeiten. Außerhalb der regulären Bedienungszeiten können Kundinnen und Kunden das Geschäft mit ihrer Bankomat- oder Kreditkarte betreten und ihre Einkäufe selbstständig bezahlen.

„Ein lebendiger Ortskern braucht eine funktionierende Nahversorgung. Denn in einem Ortszentrum ohne Nahversorger geht auch ein Stück Leben verloren", so Bürgermeister Florian Weigl. Er betont noch einmal die Wichtigkeit dieser Investition.

Familie Mayr setzt auf moderne Nahversorgung

Für die Unternehmerfamilie Mayr ist die Umstellung auf den Hybridbetrieb ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Bei der Eröffnung konnten sich die Besucherinnen und Besucher selbst davon überzeugen, wie einfach das neue Einkaufssystem funktioniert.

Mit dem neuen Hybridmarkt wurde eine wichtige Grundlage für die Zukunft der Nahversorgung geschaffen. Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist nun auch, dass die Bevölkerung das Angebot regelmäßig nutzt und damit den heimischen Nahversorger unterstützt.