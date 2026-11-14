Neuer Hybridmarkt soll Nahversorgung am Land sichern

Am Freitag wurde der neue Hybridmarkt von Nah & Frisch Mayr feierlich eröffnet. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus Wirtschaft und Gemeinde, feierten gemeinsam mit der Unternehmerfamilie Mayr diesen wichtigen Meilenstein.
Die Sicherung der Nahversorgung und flexiblere Einkaufsmöglichkeiten waren zentrale Anliegen der Bevölkerung. Mit dem neuen Hybridmarkt konnte nun ein konkreter Bürgerwunsch umgesetzt werden.
Das moderne Konzept verbindet persönliche Betreuung mit flexiblen Selbstbedienungsmöglichkeiten. Außerhalb der regulären Bedienungszeiten können Kundinnen und Kunden das Geschäft mit ihrer Bankomat- oder Kreditkarte betreten und ihre Einkäufe selbstständig bezahlen.
„Ein lebendiger Ortskern braucht eine funktionierende Nahversorgung. Denn in einem Ortszentrum ohne Nahversorger geht auch ein Stück Leben verloren", so Bürgermeister Florian Weigl. Er betont noch einmal die Wichtigkeit dieser Investition.
Für die Unternehmerfamilie Mayr ist die Umstellung auf den Hybridbetrieb ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Bei der Eröffnung konnten sich die Besucherinnen und Besucher selbst davon überzeugen, wie einfach das neue Einkaufssystem funktioniert.
Mit dem neuen Hybridmarkt wurde eine wichtige Grundlage für die Zukunft der Nahversorgung geschaffen. Entscheidend für den langfristigen Erfolg ist nun auch, dass die Bevölkerung das Angebot regelmäßig nutzt und damit den heimischen Nahversorger unterstützt.