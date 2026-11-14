i STR Roland Honeder (li.) und STR Leopold Spitzbart (re.) besichtigen die neue PV-Anlage beim Johannatunnel. Stadt Klosterneuburg / Lutz Neue PV-Anlage Klosterneuburg nutzt Sonnenstrom für den Johannatunnel Klosterneuburg setzt auf Sonnenenergie: Eine neue Photovoltaikanlage soll künftig den Johannatunnel mit Strom versorgen und Kosten sparen. Von Victoria Carina Frühwirth 14.11.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) wird jetzt kräftig in grüne Energie investiert. Entlang der Umfahrungsstraße B14 entsteht im Bereich der Leopoldsbrücke und Donaustraße eine neue Photovoltaikanlage. Sie soll künftig den Johannatunnel mit Strom versorgen. Die Fertigstellung ist bereits für Ende November geplant.

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68 Solarmodule liefern künftig Strom

Die neue Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 135 Quadratmetern und verfügt über eine maximale Leistung von 30,94 Kilowatt-Peak. Insgesamt werden 68 Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 455 Watt verbaut. Weil sich direkt daneben eine Bahnstrecke befindet, setzt die Stadt auf besonders blendarme Module. Ein Maschendrahtzaun soll die Anlage zusätzlich absichern.

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Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 25.000 Euro. Die Stadt spart allerdings bei den Grundstückskosten: Die Fläche gehört dem Land Niederösterreich und wird Klosterneuburg kostenlos zur Verfügung gestellt. Auch bei den Bauarbeiten wird gespart: Die notwendigen Grabarbeiten sowie die Errichtung des Zauns übernimmt der städtische Wirtschaftshof selbst.

Weniger Stromkosten, mehr Unabhängigkeit

Der erzeugte Sonnenstrom soll tagsüber direkt für die Beleuchtung, Ampeln und weitere technische Einrichtungen des Johannatunnels genutzt werden. Damit will die Stadt nicht nur das öffentliche Stromnetz entlasten, sondern auch langfristig ihre Energiekosten senken. "Dies reduziert Netzbelastungen, steigert die Effizienz und verbessert die Versorgungssicherheit", freut sich Stadtrat Roland Honeder. Außerdem mache die Eigenversorgung unabhängiger von schwankenden Energiepreisen.

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Auch Stadtrat Leopold Spitzbart (ÖVP) sieht einen großen Vorteil: "Ökologisch leistet das Projekt einen Beitrag zur Reduktion von CO 2 -Emissionen und macht die bestehende Infrastruktur nachhaltiger."

Der Johannatunnel soll damit künftig einen Teil seines Strombedarfs direkt aus Sonnenenergie decken. Ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltiger Infrastruktur, der sich langfristig auch für die Stadtkasse rechnen soll.