i Die Pleitewelle in der heimischen Baubranche fordert zwei weitere Opfer. Getty Images/iStockphoto 51 Mitarbeiter betroffen Bauunternehmen pleite – 4 Millionen Euro Schulden Insolvenz-Schock im Waldviertel: Die Baufirma Schiller aus Grafenschlag ist zahlungsunfähig. Auch eine Tochterfirma schlitterte in die Pleite. Von Victoria Carina Frühwirth 14.11.2026, 19:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pleitewelle in der heimischen Baubranche fordert zwei weitere Opfer. Die Schiller Ges.m.b.H. mit Sitz in Grafenschlag (Bezirk Zwettl) hat am Landesgericht Krems die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen sitzt auf Schulden in Höhe von rund vier Millionen Euro. Auch die Tochtergesellschaft Schiller Service Ges.m.b.H. ist insolvent.

51 Mitarbeiter von Pleite betroffen

Besonders bitter: Insgesamt 51 Mitarbeiter sind von den beiden Insolvenzen betroffen. Bei der Muttergesellschaft Schiller sind 17 Arbeitsplätze betroffen, bei der Tochterfirma Schiller Service weitere 34.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Als Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten nennt der Kreditschutzverband KSV1870 die Folgen der Corona-Pandemie und die verschärften Kreditbedingungen der Banken. Weil sich immer weniger Menschen den Traum vom Eigenheim finanzieren konnten, brach der Markt für Einfamilienhäuser ein. Das traf auch das Waldviertler Bauunternehmen hart.

Baufirma kämpft ums Überleben

Die Schiller Ges.m.b.H. will den Betrieb allerdings noch nicht aufgeben. Das Unternehmen strebt eine Sanierung an und bietet seinen Gläubigern eine Quote von 20 Prozent an. Diese soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Ob die Rettung gelingt, ist allerdings noch offen. "Der nunmehr zu bestellende Insolvenzverwalter wird in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen aufrechterhalten werden können", erklärt Jürgen Gebauer vom KSV1870.

Tochterfirma soll geschlossen werden

Für die Tochtergesellschaft Schiller Service sieht es hingegen düster aus. Sie hat ein Konkursverfahren beantragt und plant keine Fortführung des Betriebs. Die Firma war vor allem für die Überlassung und Verrechnung von Arbeitskräften an die Muttergesellschaft zuständig. Wie hoch die Schulden der Tochterfirma sind, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

Während die Muttergesellschaft also noch auf eine Rettung hofft, steht bei der Tochterfirma das endgültige Aus im Raum. Für insgesamt 51 Mitarbeiter beginnt damit eine ungewisse Zeit.