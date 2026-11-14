Bauunternehmen pleite – 4 Millionen Euro Schulden

Die Pleitewelle in der heimischen Baubranche fordert zwei weitere Opfer. Die Schiller Ges.m.b.H. mit Sitz in Grafenschlag (Bezirk Zwettl) hat am Landesgericht Krems die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen sitzt auf Schulden in Höhe von rund vier Millionen Euro. Auch die Tochtergesellschaft Schiller Service Ges.m.b.H. ist insolvent.
Besonders bitter: Insgesamt 51 Mitarbeiter sind von den beiden Insolvenzen betroffen. Bei der Muttergesellschaft Schiller sind 17 Arbeitsplätze betroffen, bei der Tochterfirma Schiller Service weitere 34.
Als Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten nennt der Kreditschutzverband KSV1870 die Folgen der Corona-Pandemie und die verschärften Kreditbedingungen der Banken. Weil sich immer weniger Menschen den Traum vom Eigenheim finanzieren konnten, brach der Markt für Einfamilienhäuser ein. Das traf auch das Waldviertler Bauunternehmen hart.
Die Schiller Ges.m.b.H. will den Betrieb allerdings noch nicht aufgeben. Das Unternehmen strebt eine Sanierung an und bietet seinen Gläubigern eine Quote von 20 Prozent an. Diese soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden.
Ob die Rettung gelingt, ist allerdings noch offen. "Der nunmehr zu bestellende Insolvenzverwalter wird in den nächsten Wochen zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen aufrechterhalten werden können", erklärt Jürgen Gebauer vom KSV1870.
Für die Tochtergesellschaft Schiller Service sieht es hingegen düster aus. Sie hat ein Konkursverfahren beantragt und plant keine Fortführung des Betriebs. Die Firma war vor allem für die Überlassung und Verrechnung von Arbeitskräften an die Muttergesellschaft zuständig. Wie hoch die Schulden der Tochterfirma sind, ist derzeit noch nicht bekannt.
Während die Muttergesellschaft also noch auf eine Rettung hofft, steht bei der Tochterfirma das endgültige Aus im Raum. Für insgesamt 51 Mitarbeiter beginnt damit eine ungewisse Zeit.